Tomašević o sanaciji nakon velikog nevremena: "Ostaje upozorenje za građane..."
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održao je konferenciju za medije o posljedicama velikog nevremena koje je prošlog tjedna zahvatilo Zagreb.
Tomašević je novinarima rekao da su imali više od dvije tisuće intervencija. "Povećali smo operativne kapacitete u ove tri godine kako bismo otklanjali posljedice nevremena", rekao je na početku i dodao da su imali dosta veće štete na infrastrukturi ZET-a nego 2023. godine.
"Oštećen je 131 objekt vrtića i škola, pet objekata je nešto jače oštećeno....sve škole su trenutno u sanaciji, očekujemo da se najnormalnije nastava organizira i odvija", rekao je i dodao da je oštećeno i nekoliko domova za starije, prenosi Dnevnik.hr.
Komentirajući dvoranu Dražena Petrovića, Tomašević je rekao: "Mislimo ići u cjelovitu obnovu objekta, ali prvo idemo u sanaciju treninzi bi trebali početi za nekoliko tjedana".
Oštećeno je, rekao je gradonačelnik, više tisuća stabala na javnim površinama. "Tu ne govorimo o stablima u Maksimiru ili na Medvednici. Vjetar je puno duže puhao i polomio je mnogo stabala, više nego 2023. I dalje je upozorenje da građani ne idu u šume i park šume poput Maksimira, Medvednice, Jelenovca, Tuškanca jer i dalje postojoi opasnost od pada stabala", poručio je i dodao da će se sanacijom Medvednice i drugih par šuma će se baviti Hrvatske šume, a stabla na javnim površinama sanirat će Zrinjevac.
Zagrebački gradonačelnik je rekao da Grad Zagreb zadnjih godina ulaže u vatrogasne zajednice i opremu. "U pogonu je bilo u isto vrijeme 15 visinskih pogonskih vozila koji su radili na sanaciji".
Prijava štete
Grad Zagreb pokrenuo je postupak evidentiranja šteta nastalih uslijed olujnog nevremena 26.-28. ožujka 2026. godine, s ciljem utvrđivanja razmjera šteta i omogućavanja daljnjih aktivnosti vezanih uz isplatu financijske pomoći građanima.
Prijave šteta zaprimaju se od 30. ožujka do 12. travnja 2026. godine, do kraja dana, isključivo putem digitalne aplikacije dostupne na službenim stranicama Grada Zagreba. Svi građani kojima će trebati pomoć prilikom ispunjavanja aplikacije mogu se javiti na telefone 095 351 7889 i 095 392 3886 ili na e-mail adresu [email protected], radnim danom od 8-16 sati.
Prijave šteta zaprimaju se za stambene objekte i osobna vozila u vlasništvu fizičkih osoba. Također se zaprimaju prijave za poljoprivredne površine i/ili infrastrukturne poljoprivredne objekte u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba. U slučaju više šteta, svaku je prijavu potrebno predati posebno. Postoje tri kategorije prijava.
Prva se odnosi na stambene objekte, pri čemu se kod obiteljskih kuća prijavljuje šteta na vanjskoj ovojnici, uključujući ravni ili kosi krov sa svim slojevima do nosive krovne konstrukcije, dimnjak, fasadu, staklo, rolete i grilje na vanjskoj stolariji i bravariji (prozori i vrata), kao i šteta na ogradama dvorišnih parcela. Kod stanova se prijava odnosi isključivo na vanjsku stolariju i bravariju, uključujući okvire, stakla, rolete i grilje.
Štete nastale unutar objekta te štete na zajedničkim dijelovima višestambenih zgrada neće se uzimati u obzir, a predstavnici suvlasnika upućuju se da iskoriste prava iz police osiguranja višestambenih zgrada, objavio je Grad na svojim stranicama.
Druga kategorija obuhvaća štete na osobnim automobilima u vlasništvu fizičkih osoba, kategorije M1.
Treća kategorija odnosi se na poljoprivredne površine i infrastrukturne poljoprivredne objekte koji se nalaze na području Grada Zagreba.
Nakon zaprimanja prijave putem aplikacije, mobilni timovi Grada Zagreba izlazit će na teren radi utvrđivanja stanja i izrade zapisnika o nastaloj šteti. Prilikom prijave obavezno je navesti točne kontakt podatke, uključujući broj telefona i adresu elektroničke pošte.
Prijava putem aplikacije predstavlja prvi korak u postupku procjene štete te je nužna kako bi Grad Zagreb mogao planirati i provesti mjere za dodjelu financijske pomoći građanima pogođenima nevremenom.
