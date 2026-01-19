UPMC Hillman Cancer Center Hrvatska sklopio suradnju s HZZO-om kojom će se povećati dostupnost vrhunske onkološke skrbi

„Prije gotovo šest godina govorili smo o snu da jedna od vodećih svjetskih zdravstvenih institucija UPMC dođe u Hrvatsku, a danas taj san postaje stvarnost. Zahvaljujući angažmanu ljudi u Općoj bolnici Zabok i povjerenju naših američkih partnera, u Zaboku imamo onkološki centar svjetske razine, s vrhunskom dijagnostikom i medicinskom opremom. Sklapanjem ugovora s HZZO-om pacijentima Krapinsko-zagorske županije omogućeno je liječenje bliže domu, bez odlaska u druge županije, a vjerujem da će centar u budućnosti značajno doprinijeti i onkološkoj skrbi pacijenata iz cijele Hrvatske. Iskreno bih želio da je ovaj ugovor s HZZO-om stigao ranije, ali kad već nije moglo biti tako i danas je odličan dan. Projekt je inicirao profesor Primorac i danas smo vi ponosni na njegovu uspješnu realizaciju. Osobama s najtežim dijagnozama smo dali novu nadu i pristup liječenju po najvišim svjetskim standardima. Ovaj ugovor vidimo kao prvi, važan korak prema potpunom onkološkom liječenju u Zaboku“, rekao je Željko Kolar, župan Krapinsko-zagorske županije.