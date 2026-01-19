"Velik iskorak"
UPMC Hillman Cancer Center Hrvatska sklopio suradnju s HZZO-om kojom će se povećati dostupnost vrhunske onkološke skrbi
UPMC Hillman Cancer Center Hrvatska sklopio je suradnju s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO), čime je napravljen važan korak u povećanju dostupnosti suvremene i visokokvalitetne onkološke zdravstvene skrbi u Republici Hrvatskoj. Sklapanjem ugovora s HZZO-om pacijentima je omogućeno korištenje zdravstvenih usluga u onkološkom centru UPMC Hillman Cancer Center, koji se nalazi u sklopu Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana.
Odlukom Upravnog vijeća HZZO-a, UPMC će tijekom 2026. putem uputnice provesti 600 stereotaktičkih kirurških zahvata te 1.500 PET-CT zahvata. Stereotaktički zahvati ključni su za iznimno precizno liječenje tumora, osobito onih smještenih na teško dostupnim mjestima te često omogućuju manji broj terapijskih tretmana, kao i za rano otkrivanje raka.
UPMC Hillman Cancer Center Hrvatska dio je UPMC-a, neprofitne bolničke mreže koja je dio jednog od najvećih i najuglednijih zdravstvenih sustava u Sjedinjenim Američkim Državama, čije se sjedište nalazi u Pittsburghu. Vrijednost ovog projekta od samog početka prepoznata je od strane Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, Krapinsko-zagorske županije, Vlade RH te resornog ministarstva i nadležnih institucija.
"Suradnja UPMC Hillman Cancer Center Hrvatska i Opće bolnice Zabok predstavlja velik iskorak za onkološke pacijentice i pacijente s područja Krapinsko-zagorske županije, ali i cijele Republike Hrvatske te šire regije. Time se otvara novo poglavlje u unapređenju dijagnostike, liječenja i praćenja onkoloških bolesnika, uz primjenu suvremenih terapijskih i dijagnostičkih pristupa koji će doprinijeti boljim ishodima liječenja. Ova suradnja dodatno potvrđuje važnost povezivanja hrvatskog i američkog zdravstvenog sustava, čime zajednički stvaramo novu razinu kvalitete u skrbi za onkološke pacijente“, rekao je izv. prof. dr. sc. Rajko Fureš, dr.med., zamjenik ravnateljice Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana.
„Prije gotovo šest godina govorili smo o snu da jedna od vodećih svjetskih zdravstvenih institucija UPMC dođe u Hrvatsku, a danas taj san postaje stvarnost. Zahvaljujući angažmanu ljudi u Općoj bolnici Zabok i povjerenju naših američkih partnera, u Zaboku imamo onkološki centar svjetske razine, s vrhunskom dijagnostikom i medicinskom opremom. Sklapanjem ugovora s HZZO-om pacijentima Krapinsko-zagorske županije omogućeno je liječenje bliže domu, bez odlaska u druge županije, a vjerujem da će centar u budućnosti značajno doprinijeti i onkološkoj skrbi pacijenata iz cijele Hrvatske. Iskreno bih želio da je ovaj ugovor s HZZO-om stigao ranije, ali kad već nije moglo biti tako i danas je odličan dan. Projekt je inicirao profesor Primorac i danas smo vi ponosni na njegovu uspješnu realizaciju. Osobama s najtežim dijagnozama smo dali novu nadu i pristup liječenju po najvišim svjetskim standardima. Ovaj ugovor vidimo kao prvi, važan korak prema potpunom onkološkom liječenju u Zaboku“, rekao je Željko Kolar, župan Krapinsko-zagorske županije.
„UPMC Hillman Cancer Center u Zaboku je otvoren zahvaljujući značajnoj investiciji UPMC-a od 20 milijuna dolara, koja odražava povjerenje u hrvatski zdravstveni sustav i Nacionalni strateški okvir borbe protiv raka do 2030. godine. Ugovor sklopljen s HZZO-om omogućuje pacijentima korištenje usluga UPMC Hillman Cancer Centra u Zaboku temeljem uputnica, pod jednakim uvjetima kao i u javnim bolnicama, pri čemu je ugovoreno 600 stereotaktičkih zahvata i 1.500 PET-CT pretraga, čime se povećavaju kapaciteti, skraćuju liste čekanja i unaprjeđuje kvaliteta onkološke skrbi u Republici Hrvatskoj. Veliko je zadovoljstvo raditi s hrvatskim liječnicima, čija je stručnost prepoznata u međunarodnim okvirima, a najbolji primjer takvog liječnika je profesor Primorac“, rekao je prof. dr. Joel Nelson, izvršni potpredsjednik i klinički direktor UPMC-a te predsjednik UPMC-a International.
Elizabeth Wild, predsjednica UPMC Hillman Cancer Centra istaknula je kako je glavna misija UPMC-a osigurati pacijentima ponajbolju onkološku skrb: „Najprije se želim zahvaliti Ministarstvu zdravstva, HZZO-u, Krapinsko-zagorskoj županiji, Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana te svima onima koji su doprinijeli realizaciji ovoga projekta. Od samog početka i dolaska u Hrvatsku, željeli smo osigurati svim pacijentima dostupnost naprednih terapija poput stereotaktičke tjelesne radioterapije i stereotaktičke radiokirurgije te suvremene PET-CT dijagnostike, kojima omogućujemo brže, preciznije i personalizirano liječenje raka. Ove tehnologije omogućuju raniji početak terapije i prilagođavaju liječenje individualnim potrebama svakog pacijenta. Ovo je tek početak naše dugoročne predanosti istraživanju, inovacijama i bliskoj suradnji s hrvatskim javnim bolnicama, liječnicima, znanstvenicima i partnerima kako bismo pridonijeli ostvarenju vizije pružanja vrhunske, životno važne onkološke skrbi pacijentima u Hrvatskoj i široj regiji.“
Ovu investiciju podržale su i brojne udruge pacijenata te hrvatskih dragovoljaca i veterana. Nives Moricz, predsjednica Udruge P.I.N.K. Life izrazila je zadovoljstvo potpisivanjem ugovora između HZZO-a i UPMC centra u Zaboku te početkom pružanja usluga pacijentima bliže njihovim domovima. Naglasila je kako udruga nastavlja raditi na lobiranju za prava pacijenata i osiguravanju da sve onkološke usluge budu dostupne na uputnicu HZZO-a, kako bi svi pacijenti u Hrvatskoj imali jednaku mogućnost kvalitetnog liječenja.
Josip Horvatin, predsjednik UDVDR Krapinsko-zagorske županije naglasio je važnost preventivnih pregleda i ranog otkrivanja bolesti, posebno zbog specifičnih zdravstvenih potreba hrvatskih branitelja. Podsjetio je da su kroz dosadašnje aktivnosti udruge, branitelji imali pravovremenu dijagnostiku i bolju skrb. Posebno je zahvalio prof.dr. Primorcu koji od trenutka dolaska Specijalne bolnice Sv. Katarina u Zabok, sustavno skrbi o hrvatskim braniteljima. Otvaranje centra u Zaboku, dodao je, ulijeva nadu i omogućuje kvalitetne zdravstvene usluge lokalno, uz poseban naglasak na preventivu i rano otkrivanje bolesti.
UPMC Hillman Cancer Center Hrvatska u Zaboku opremljen je najnaprednijim sustavom Varian TrueBeam za stereotaktičku radioterapiju tijela (SBRT) i stereotaktičku radiokirurgiju (SRS), koji omogućuje iznimno precizno liječenje teško dostupnih tumora uz maksimalnu zaštitu zdravog tkiva. Zahvaljujući ovoj tehnologiji, u mnogim slučajevima dugotrajni terapijski protokoli danas su zamijenjeni s tek nekoliko, pa čak i jednom frakcijom liječenja, uz visoku učinkovitost i sigurnost.
Uz napredne terapijske mogućnosti, Centar raspolaže i ključnim dijagnostičkim alatima poput PET/CT snimanja, koji omogućuju preciznu procjenu bolesti, planiranje liječenja i praćenje ishoda terapije. Otvoren u ožujku 2025. kao šesta UPMC Hillman lokacija u Europi i dio globalne mreže od gotovo 80 centara, UPMC Hillman Cancer Center Hrvatska donosi suvremenu onkološku skrb u Krapinsko-zagorsku županiju i regiju u kojoj ona ranije nije bila dostupna te pruža širok spektar usluga, uključujući radijacijsku i internističku onkologiju te PET-CT dijagnostiku.
