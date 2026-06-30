Upozorenje policije roditeljima: Ne ostavljajte djecu u vozilima! 15 minuta može dovesti do kobnih posljedica

Stoga je, navode, prilikom ulaska u auto dobro neko vrijeme svjesno obraćati pažnju na pokrete koje izvodimo, npr. dodir ruku s volanom, zvukove koje čujemo iz okoline i sl. Preporučaju i da se na bilo koji način mijenja ustaljenu rutinu radnji (put odlaska na posao, redoslijed obavljanja radnji…), kao i da se stvari koje je potrebno uzeti prije izlaska iz auta ostave na stražnjem sjedalu (torbu, mobitel, laptop), kako se ne bi automatski izašlo iz auta bez pogleda na stražnje sjedalo.