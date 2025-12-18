USKOK podigao optužnicu za gradnju "Imotski Towera" na rubu Modrog jezera

Uskok je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv petorke iz afere podmićivanja oko izdavanja građevinske dozvole za zgradu izgrađenu na rubu Modrog jezera koju Imoćani nazivaju "kulom stražarom" ili "Imotski Towerom".
Tužiteljstvo je izvijestilo da su optužnicom obuhvaćena dvojica hrvatskih državljana u dobi od 64 i 43 godine te dvojice 54-godišnjaka i jednog 52-godišnjaka koji imaju hrvatsko i bosanskohercegovačko državljanstvo, a koji terete za zlouporabu položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti.
Mediji su ranije izvijestili da je riječ o imotskom liječniku Darku Oreču, njegovu poslovnom partneru Tomislavu Karamatiću, višem referentu Županijskog upravnoga odjela za prostorno uređenje Marijanu Puljizu, arhitektu Josipu Halapiji i vlasniku tvrtke koja je izradila glavni projekt sporne zgrade u Imotskom Domagoju Crnogorcu.
Uskok je, ne navodeći identitete, priopćio kako Puljiza sumnjiči da je u dogovoru sa sada pokojnim voditeljem imotske ispostave županijskog Ureda za graditeljstvo i prostorno uređenje Ivom Žderom pristao na traženje dvojice investitora stambene zgrade u Imotskom i suosnivača i zakonskog zastupnika trgovačkog društva da protivno lokacijskim uvjetima omogući izgradnju stambene višekatnice i to u blizini Modrog jezera kao zaštićenog geomorfološkog spomenika prirode.
Nadalje se sumnja da je petookrivljeni kao glavni projektant u projektantskom uredu istog trgovačkog društva, na traženje četvrtookrivljenog, u cilju da investitor ishode dozvolu za izgradnju, znajući da je to protivno odredbama Prostornog plana uređenja Grada Imotskog, izradio projekt za izgradnju zamjenske građevine.
Pritom glavni projektant nije prikazao postojeće stanje u arhitektonskom dijelu projekta te je, protivno Zakonu o izgradnji, izdao izjavu o usklađenosti projekta s prostornim planom i drugim propisima, uvjetima i pravilima te ih ovjerio svojim potpisom i pečatom.
Puljiz je u rujnu 2023., prema tvrdnjama Uskoka, sukladno interesu investitora, izdao građevinsku dozvolu kojom je, bez izvršenog uvida u projektnu dokumentaciju, dozvolio prenamjenu postojeće građevine iz poslovne u stambenu zgradu s etažama suterena, prizemlja i četiri kata.
Prenamjena je, ističe Uskok, dozvoljena na udaljenosti manjoj od četiri metra od granice građevne čestice i manjoj od pet metara udaljenosti od regulacijskog pravca i to u zaštićenom pojasu u neposrednoj blizini Modrog jezera.
Pritom je Puljiz, neistinito naveo da je projekt postojeće građevine poslovne namjene sastavni dio te građevinske dozvole i tako investitorima pribavio korist u vidu omogućavanja protuzakonite izgradnje nove, a ne zamjenske, građevine stambene namjene.
