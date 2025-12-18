USKOK podigao optužnicu za gradnju "Imotski Towera" na rubu Modrog jezera

Tužiteljstvo je izvijestilo da su optužnicom obuhvaćena dvojica hrvatskih državljana u dobi od 64 i 43 godine te dvojice 54-godišnjaka i jednog 52-godišnjaka koji imaju hrvatsko i bosanskohercegovačko državljanstvo, a koji terete za zlouporabu položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti.