Ministar Piletić: Nemam problema s isprikom i ostavkom, ali digli smo standard za osobe s invaliditetom

"Imam se potrebu ispričati za to što smo napokon uveli zakon o osobnoj asistenciji, uključili smo sve. Ovo je prvi put da je zakonski regulirano pravo. Meni je zaista žao ako se netko osjećao povrijeđenim, učinili smo sve da s dostupnošću usluga... učinit ćemo da sve ispravimo svaki osjećaj nezadovoljstva, ako je za to potreba moja isprika i ostavka - nemam s tim problema", kazao je Piletić