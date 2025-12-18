Ministar Piletić: Nemam problema s isprikom i ostavkom, ali digli smo standard za osobe s invaliditetom

Ustavni sud usvojio je većinu primjedbi koje su podnijeli predlagatelji iz Udruge Sjena, ali i deseci obitelji osoba s invaliditetom na Zakon o osobnoj asistenciji.
Veliku pobjedu ostvarile su osobe s invaliditetom, djeca s teškoćama i njihove obitelji jer su na Ustavnom sudu uspjeli srušiti diskriminatorne i nepravedne odredbe Zakona o osobnoj asistenciji.
Odluku USUD-a komentirao je danas ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić.
"Poštovat ćemo odluku Ustavnog suda, s obzirom da je USUD nama tu odluku dostavio jučer poslijepodne, naše stručne sluzbe temeljito analiziraju što to sve znači i mi ćemo sasvim sigurno prilagoditi postupanje odredbama koje su odlukom USUD-a postale sastavni dio zakona."
Na novinarsko pitanje hoće li podnijeti ostavku, Piletić govori:
"Moja ostavka je uvijek na raspolaganju. Smatram da su brojne politike godinama samo najavljivale ovaj zakon zbog osjetljivosti. Očito neki ranije nisu htjeli ući u tako složen proces donošenja dva zakona koja su svojim učincima značajno povećale broj osoba s invaliditetom koji koristi te usluge. Te iste osobe s invaliditetom su bile marginalizirane i bez zakonskog prava.
"Satnica nije Sveto pismo"
Donošenjem zakona bili smo svjesni izazova, donijeli smo odluku da ti zakoni stupe na snagu u našem mandatu. Izmjene će se donositi. Danas više od 8000 osoba s invaliditetom ima pravo na osobnog asistenta."
Na primjedbu naše reporterke Nataše Božić Šarić da je gornja granica 11,7 sati na dan, dok netko treba 24 sata asistencije, Piletić kaže: "Prije donošenja zakona nije bilo ni 11 sati. Ovaj zakon je ustavna prava omogućio kroz provedbene akte." Kaže dalje da satnica nije Sveto pismo. "Poštovat ćemo odluku USUD-a", ponavlja.
Isprika?
Ima li se potrebu ispričati onima koji su ga upozoravali da dijelovi zakona diskriminatorni, a što je USUD odlukom i potvrdio, upitan je Piletić.
"Imam se potrebu ispričati za to što smo napokon uveli zakon o osobnoj asistenciji, uključili smo sve. Ovo je prvi put da je zakonski regulirano pravo. Meni je zaista žao ako se netko osjećao povrijeđenim, učinili smo sve da s dostupnošću usluga... učinit ćemo da sve ispravimo svaki osjećaj nezadovoljstva, ako je za to potreba moja isprika i ostavka - nemam s tim problema", kazao je Piletić
"Svaki dan činim vidljive napore da te usluge budu dostune u svakom kutku Hrvatske. To ne činim samo kao ministar, činio sam i prije. Podizali smo standard, jer je to potrebno, činit ću to i kad ne budem odgovoran za ovaj resor", dodao je
Podsjetimo, Ustavni sud usvojio je većinu primjedbi koje su podnijeli predlagatelji iz Udruge Sjena, ali i deseci obitelji osoba s invaliditetom. Više o ovoj odluci USUD-a čitajte OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
