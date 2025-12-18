KRITIKA EUROPSKE UNIJE
Raspudić: Zamislite Churchilla da cmizdri dok su nacisti napadali. Takvi ljudi su došli na čelo Europe
Saborski zastupnik Nino Raspudić, komentirao je u Novom danu s Ninom Kljenak odnose Europske unije sa SAD-om te njenu ulogu u postizanju mira u Ukrajini.
Oglas
Podsjećamo, čelnici Europske unije danas bi trebali odlučiti kako financijski pomagati Ukrajini 2026. i 2027. u borbi s ruskom invazijom, pri čemu je korištenje ruske imovine zamrznute u EU-u preferirana opcija, ali kojoj se snažno protivi Belgija. EU nastoji i dalje financirati Ukrajinu i njenu borbu jer ruski rat vidi kao prijetnju vlastitoj sigurnosti. Čelnici EU-a također žele pokazati sposobnost i snagu europskih zemalja nakon što ih je predsjednik SAD-a Donald Trump prošli tjedan nazvao "slabima".
Nino Raspudić komentirao je:
"Zanimljivo je da se EU postavlja kao da je tu bitan igrač u raspletu ruske agresije na Ukrajinu, ali u biti je najmanje važna. Važna je kao financijer, vjerojatno i 'sutra' kao glavni financijer obnove Ukrajine. Međutim, ono što je važno je nova američka Nacionalna sigurnosna strategija. To je vrlo kratak dokument, na 18 stranica teksta, i baš ta kratkoća govori koliko je ozbiljan. Jer američki ustav, često se ističe, je izvrstan i velik upravo zato što je kratak."
"Meni je nezamislivo da Hrvatska ili EU u tako kratkom dokumentu mogu vrlo jasno, precizno i konkretno reći koji su njihovi interesi i koja je njihova strategija. Iz te američke strategije iščitava se jedna vrlo nepovoljna slika EU-a, oni vide Europsku uniju kao nešto što je dekadentno, u propadanju. Amerikanci razdvajaju Europu na dva dijela, izričito kažu da treba pojačati suradnju sa 'zdravim' dijelom srednje istočne i južne Europe, sad se ja nadam da i mi spadamo tu negdje."
Stvarnost je takva da će ovim mirom, ako do njega dođe, svi biti nezadovoljni
"Očito je da je u američkom interesu da se ovaj rat okonča, i da se ta ruska energija direktno kupuje u Europi, a ne sada posredno da se europska tehnologija seli u Kinu. A zašto Europska unija, naravno, ne čitava, ali zašto ova oligarhija u Bruxellesu i dalje nastupa s tvrdih pozicija i ne ide prema nekom kompromisu ili miru? To ne mora biti nagrađivanje agresije, ali nažalost stvarnost je takva da će ovim mirom, ako do njega dođe, svi biti nezadovoljni, ali da će sve strane procijeniti da je i takav mir bolji nego nastavak rata."
Raspudić je nastavio: "Europska unija nema jednu glavu, ni sama ne zna što hoće i kako hoće, radi vrlo često protiv vlastitog interesa, i ne očekujem da će se išta bitno oko ovoga svega dogoditi."
Komentirao je slučaj Federice Mogherini, bivše šefice vanjske politike EU-a koja je optužena za prijevaru i korupciju početkom mjeseca: "Ono što izaziva zabrinutost je kadrovska potkapacitiranost Europske unije", istaknuvši primjer upravo bivše čelnice Mogherini. Kritizirao ju je što je i nakon terorističkog napada u Bruxellesu 2016. na konferenciji za novinare plakala: "Zamislite Churchilla 1940. dok nacisti napadaju Britaniju da na BBC-ju cmizdri i govori o svojim privatnim osjećajima. Eto, takvi ljudi su došli na čelo Europe. O tome i govori Trumpova deklaracija."
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas