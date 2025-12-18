Raspudić: Zamislite Churchilla da cmizdri dok su nacisti napadali. Takvi ljudi su došli na čelo Europe

"Očito je da je u američkom interesu da se ovaj rat okonča, i da se ta ruska energija direktno kupuje u Europi, a ne sada posredno da se europska tehnologija seli u Kinu. A zašto Europska unija, naravno, ne čitava, ali zašto ova oligarhija u Bruxellesu i dalje nastupa s tvrdih pozicija i ne ide prema nekom kompromisu ili miru? To ne mora biti nagrađivanje agresije, ali nažalost stvarnost je takva da će ovim mirom, ako do njega dođe, svi biti nezadovoljni, ali da će sve strane procijeniti da je i takav mir bolji nego nastavak rata."