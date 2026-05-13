TROŠKOVI ŽIVOTA
Usporedili smo cijene u Zagrebu i obližnjim metropolama. Jedan običan artikl ovdje je uvjerljivo najskuplji
Zimus je objavljena ljestvica gradova u kojima su životni troškovi najviši, a prema podacima platforme Numbeo.
Od prvog do šestog mjesta na toj listi odreda su gradovi u Švicarskoj: Zürich kao najskuplji, a za njim Geneva, Basel, Lausanne, Lugano i Bern. Do desetog mjesta još su poredani New York, Reykyavik, Honolulu i San Francisco.
Iako se s domaćeg motrišta čini puno skupljim, Zagreb je na toj svjetskoj listi tek na 201. mjestu, ali ispred glavnih gradova susjednih zemalja - Budimpešte na 242. mjestu, Beograda na 266. i Sarajeva na 291. mjestu. Ljubljana je, pak, na toj listi dvadeset mjesta iznad Zagreba.
Koristeći se takođerpodacima Numbea, detaljnije smo usporedili svakodnevne životne troškove u Zagrebu s troškovima života u četiri glavna grada susjednih zemalja - Ljubljani, Budimpešti, Sarajevu i Beogradu te dvije nešto udaljenije, a opet nedaleke metropole - Beču i Bratislavi.
ZAGREB - LJUBLJANA
Troškovi života u Zagrebu, bez troška najma stana, niži su 7,6 posto nego u glavnom gradu Slovenije, a s najamninom 12,7 posto niži. Cijene najma u Zagrebu su niže 26,3 posto, cijene u restoranima 9,3 posto, a cijene namirnica u trgovinama 0,7 posto niže nego u Ljubljani. Prema ovim podacima, lokalna kupovna moć u Zagrebu je 12,2 posto veća nego u Ljubljani.
Primjerice, obrok u jeftinom restoranu jeftiniji je u Zagrebu za dvadesetak posto, dok obrok za dvoje u restoranu srednje klase (tri slijeda, bez pića) košta otprilike isto u oba grada.
Što se tiče namirnica uvrštenih u Numbeovu potrošačku košaricu, u zagrebačkim trgovinama neznatno su skuplja jaja i banane, a znatnije su skuplji pileći file te voda u boci od litre i pol koja je vodje skuplja 36 posto nego u Ljubljani.
Mjesečna karta za javni prijevoz u Zagrebu košta 50,a u Ljubljani 37 eura.
Mjesečne režije za stan od 85 kvadrata (struja, voda, odvoz smeća) u Zagrebu su jeftinije 33,6 posto - 186,5 eura naspram 281 euro u Ljubljani. Mjesečni najam jednosobnog ili trosobnog stana u središtu grada u Ljubljani je skuplji od 20 do 30 posto, a dvadesetak posto je skuplji kvadrat stana u središptu Ljubljane (5.728 eura) nego u Zagrebu (4.489 eura).
Prosječna mjesečna neto plaća u Ljubljani je 1.674 eura, neznatno viša od zagrebačke čiji iznos od 1.639 eura na Numbeu datira s kraja prošle godine
ZAGREB - BUDIMPEŠTA
Troškovi života bez najamnine u Zagrebu su 2,2 posto niži, a s uključenom najamninom 4,6 posto niži nego u Budimpešti. Cijene najma u Zagrebu su 11,9 posto niže, cijene namirnica 3,4 posto niže, a cijene u restoranima 0,7 posto niže nego u glavnom gradu Mađarske. Kupovna moć u Zagrebu je 12,9 posto veća nego u Budimpešti.
Namirnice u trgovinama većinom su skuplje u Zagrebu - od jaja i mlijeka koji su neznatno skuplji, preko domaćeg i uvoznog piva (od 18 do 29 posto skuplji) do krumpira koji je ovdje skuplji 33 posto i pilećeg filea skupljeg 55 posto nego u Budimpešti. Ipak, uvjerljivo je najveća razlika u cijeni flaširane vode koja je u Zagrebu više nego dvostruko skuplja - 1,14 naspram 0,56 eura - nego u Budimpešti. Ono što je skuplje u budimpeštanskim trgovinama su jabuke, rajčice, banane, naranče i zelena salata, mahom za dvadesetak posto.
Mjesečna karta za javni prijevoz u Zagrebu je skoro dvaput skuplja - 50 eura naspram 25,30 eura. Mjesečne režije u Budimpešti su u prosjeku 32,5 posto skuplje nego u Zagrebu, a neograničeni internet čak 66 posto.
Najam stanova u centru Budimpešte je skuplji pet posto za jednosobni te 14 posto za trosobni stan.
Prosječna mjesečna neto plaća u Budimpešti je 1.515 eura i niža je nego u Zagrebu.
ZAGREB - BRATISLAVA
Troškovi života bez najamnine u Zagrebu su 5,1 posto niži nego u Bratislavi, a s najamninom 8,5 posto niži. U Zagrebu su cijene najma niže 18,1 posto, cijene namirnica 3,9 posto niže, a cijene restorana 0,9 posto niže nego u Bratislavi. Lokalna kupovna moć u Zagrebu je 19,9 posto veća nego u glavnom gradu Slovačke.
U restoranima u Zagrebu obrok košta otprilike kao i u Bratislavi no 30-ak posto su skuplja bezalkoholna pića i uvozna piva. U Bratislavi je, pak, šalica kave s mlijekom u prosjeku skuplja za 30 posto.
Od namirnica u trgovinama u Zagrebu u odnosu na Bratislavu cijenama odskaču bijela riža (56 posto je skuplja) domaće pivo od pola litre (51 posto) i flaširana voda koja je skuplja 45 posto. U Bratislavi su skuplji kruh, jaja, te skoro svo voće i povrće, a ponajviše luk i rajčice koji su skuplji za tridesetak posto.
Mjesečna karta za javni prijevoz 23,5 posto je skuplja u Zagrebu, dok je u Bratislavi skuplja vožnja taksijem. Mjesečne režije desetak posto su skuplje u Bratislavi, dok je širokopojasni internet u Zagrebu skuplji čak 117 posto. Najam i jednosobnog i trosobnog stana u centru grada kao i na periferiji skuplji je u Bratislavi za 20-ak posto, kao i kvadrat stana za kupnju - 5.730 eura naspram 4.489 eura u Zagrebu.
Prosječna zagrebačka neto plaća desetak posto je viša od one u Bratislavi gdje iznosi 1.487 eura.
ZAGREB - BEČ
Troškovi života u Zagrebu su 30 posto niži nego u Beču. Cijene najma su 35,3 posto niže, cijene u restoranima 31,4 posto, a cijene namirnica 28,4 posto niže. Lokalna kupovna moć u Zagrebu je 20 posto niža nego u glavnom gradu Austrije.
U skoro svim stavkama Zagreb je jeftiniji od Beča. Obrok u jeftinijem restoranu skuplji je 33 posto, a u restoranu srednje klase 20 posto. Šalica kave s mlijekom u Beču je čak 53,5 posto skuplja - 4,6 naspram 2,14 u Zagrebu. Od namirnica su u zagrebačkim trgovinama skuplji nego u bečkima su samo vino i uvozno pivo (za 15-ak posto), bijela riža i domaće pivo (20-ak posto) te već standardno flaširana voda koja je 35 posto skuplja nego u Beču.
I javni i taksi prijevoz u Beču su znatno skuplji. Taksi čak pedesetak posto. Mjesečne režije u Beču su skuplje u prosjeku za 35 posto, koliko i najamnina, a cijena kvadrata stana za kupnju u središtu Beča viša je 65 posto nego u Zagrebu. No i prosječna plaća Bečana - 2.934 eura, za 44 posto je veća od prosječne neto plaće Zagrepčana.
ZAGREB - BEOGRAD
Troškovi života bez najamnine u Zagrebu su 10,7 posto viši nego u Beogradu, a s najamninom 6,7 posto viši. Cijene najma u Zagrebu su 4,7 posto niže nego u Beogradu, dok su cijene u restoranima u Zagrebu više za 0,6 posto, a u trgovinama za 24 posto više nego u Beogradu. No lokalna kupovna moć u Zagrebu je 41,1 posto veća nego u Beogradu.
Cijene hrane u trgovinama više su u Zagrebu. Od jabuka koje su skuplje 22 posto i rajčica kojima je cijena 32 posto viša preko krumpira, luka, salate i jaja koji su skuplji pedesetak posto pa do flaširane vode koja je u Zagrebu skuplja čak za 83 posto. U Beogradu su, doduše neznatno u odnosu na Zagreb, skuplje naranče, banane i goveđe meso.
Režije su prema ovom izračunu neznatno skuplje u Beogradu: 198 eura naspram 186,5 eura. Najam stana jednosobnog ili trosobnog u centru grada također je pet do 10 posto skuplji u glavnom gradu Srbije, dok je cijena kvadrata stana za kupnju neznatno viša u Zagrebu - 4.489 eura naspram 4.409 eura.
U Zagrebu je prosječna mjesečna neto plaća veća za oko 550 eura nego u Beogradu gdje iznosi 1.083 eura.
ZAGREB - SARAJEVO
Troškovi života bez najamnine u Zagrebu su 22,6 posto viši nego u Sarajevu, a s najamninom 29,2 posto viši. Cijene najma u Zagrebu su oko 57 posto više nego u Sarajevu, cijene u restoranima 42,4 posto više, a cijene namirnica 19,6 posto više. S tim da je kupovna moć u Zagrebu veća 43,2 posto nego u Sarajevu.
Cijene u zagrebačkim restoranima znatno su više nego u sarajevskima. U jeftinijim restoranima obrok je 56 posto skuplji, a u restoranima srednje klase čak 70 post skuplji u prosjeku.
Od namirnica su u sarajevskim trgovinama skuplji, ali neznatno, tek banane, naranče i goveđe meso. U zagrebačkim trgovinama kruh, krumpir i rajčice skuplji su oko 40 posto, jaja i jabuke za tridesetak posto, uvozno pivo 66 posto, a flaširana voda čak 82,5 posto.
Mjesečna karta za javni prijevoz u Sarajevu, gdje košta 30,64 eura, jeftinija je za 63 posto nego u Zagrebu. Režije za osnovne komunalije u stanu od 85 kvadrata u Sarajevu su, u prosjeku, skuplje za četiri posto - 194,6 naspram 186,6 eura.
Mjesečni najam jednosobnog stana u centru Sarajeva jeftiniji je nego u Zagrebu - 425 eura naspram 750 eura, a najam trosobnog stana u prosjeku je 988 eura naspram 1.275 u Zagrebu. Kvadrat stana u Zagrebu je skuplji 57 posto nego u glavnom gradu BiH.
Prosječna mjesečna neto plaća u Sarajevu je 882,17 eura, što je 85 posto manje od prosječne plaće u Zagrebu.
