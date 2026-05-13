Usporedili smo cijene u Zagrebu i obližnjim metropolama. Jedan običan artikl ovdje je uvjerljivo najskuplji

Namirnice u trgovinama većinom su skuplje u Zagrebu - od jaja i mlijeka koji su neznatno skuplji, preko domaćeg i uvoznog piva (od 18 do 29 posto skuplji) do krumpira koji je ovdje skuplji 33 posto i pilećeg filea skupljeg 55 posto nego u Budimpešti. Ipak, uvjerljivo je najveća razlika u cijeni flaširane vode koja je u Zagrebu više nego dvostruko skuplja - 1,14 naspram 0,56 eura - nego u Budimpešti. Ono što je skuplje u budimpeštanskim trgovinama su jabuke, rajčice, banane, naranče i zelena salata, mahom za dvadesetak posto.