Gušt je sjesti na neko lijepo mjesto, naručiti tri slijeda i praviti se da to radite svakog utorka. Jedini problem? U Europi ta ista „fina večera za dvoje” može koštati od oko 20,00 € pa sve do više od 160,86 €, prema podacima stranice FerryGoGo. Ista ideja. Vrlo različit račun.
Stranica FerryGoGo svake godine prati troškove putovanja – od cijena trajekata i budžeta za road tripove do svakodnevnih stvari koje se brzo zbroje kad stignete na odredište.
Večera u restoranima jedan je od najbržih pokazatelja ukupne razine cijena neke destinacije. Ako je večera od tri slijeda skupa, velike su šanse da su i kave, pića, a često i smještaj – također skupi.
U najnovijem istraživanju za 2026. godinu uključena je: prosječna cijena večere od tri slijeda za dvoje u restoranu srednje kategorije, bez pića.
Gledali su prosjeke po državama i primjere po gradovima, a evo glavnih zaključaka.
Top 5 najskupljih zemalja za večeru u restoranu
- Švicarska: 107,24 €
- Danska: 93,69 €
- Luksemburg: 90,00 €
- Norveška: 77,96 £ (89,86 €)
- Nizozemska / Irska / Finska / Belgija: 80,00 €
Najjeftinije zemlje za večeru
Ako gledate isključivo račun za večeru (tri slijeda za dvoje, srednja kategorija, bez pića), ovo su najniži prosjeci za 2026., nakon što isključimo destinacije gdje se uvjeti putovanja mogu brzo mijenjati. Brza provjera realnosti: „najjeftinija večera” ne znači automatski i „najbolji godišnji” – to je samo najniža razina cijena za jelo u restoranu.
- Kosovo: 20,00 €
- Sjeverna Makedonija: 24,38 €
- Moldavija: 30,32 €
- Bosna i Hercegovina: 30,75 €
- Srbija: 38,34 €
Kako stoji Hrvatska?
Prosječna cijena večere za dvoje u Hrvatskoj, po tablici istraživanja FerryGogo-a, iznosi 60 €, što nas pozicionira otprilike po sredini ljestvice. U istom razredu, s jednakom cijenom, nalazi se Litva, Latvija, pa i Francuska. Nešto skuplja od Hrvatske je Njemačka (65 €), a jeftinije su Španjolska i Slovenija (50 €).
