Prosječna cijena večere za dvoje u Hrvatskoj, po tablici istraživanja FerryGogo-a, iznosi 60 €, što nas pozicionira otprilike po sredini ljestvice. U istom razredu, s jednakom cijenom, nalazi se Litva, Latvija, pa i Francuska. Nešto skuplja od Hrvatske je Njemačka (65 €), a jeftinije su Španjolska i Slovenija (50 €).