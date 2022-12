Ustavni stručnjak objasnio tko bi trebao odlučiti o obuci ukrajinskih vojnika

Podijeli :

Ustavni stručnjak Đorđe Gardašević gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao prijepore na relaciji Pantovčak - Banski dvori oko obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.

Gardašević se ne slaže s komentarima da je procedura nepotreban problem. “Procedura nikad ne može biti pitanje oko kojeg se treba sporiti. Uvijek je treba slijediti, iznimno je važna i Ustav ima solucije po kojem može riješiti ovo pitanje”, rekao je.

Na pitanje gdje je zapelo, ustavni stručnjak rekao je da se radi o važnim pitanjima vanjske i sigurnosne politike. “Vanjsku politiku zajedno kreiraju predsjednik Vlade i predsjednik Republike. U idealnom slučaju, oni bi trebali zajednički koordinirati neke stvari. Ako neki ministar zastupa Republiku Hrvatsku u tijelima na međunarodnoj razini, bilo bi dobro da se oni skupa prije toga dogovore, razgovaraju i koordiniraju što se vani dogovara s partnerima. Ovdje, izgleda, to nije bio slučaj”, rekao je Gardašević.

Dodaje da sad treba vidjeti što se može napraviti, kao i da je drugo pitanje ono vezano za komunikaciju ministra obrane i predsjednika Republike, odnosno da je tu došlo do problema oko tumačenja slova zakona.

“To je bio prigovor predsjednika, da mu se obratio ministar, a trebala mu se obratiti Vlada. To je siva zona, Zakon o obrani ne propisuje izričito tko se predsjedniku treba obratiti i dolazimo do problema tumačenja. Koliko sam vidio iz stava ministra obrane, on polazi od toga da treba primijeniti Poslovnik Vlade, koji implicira da bi se ministar obrane trebao obratiti predsjedniku Republike, a takva je praksa bila u ranijim situacijama”, rekao je Gardašević.

Istaknuo je i da razumije poziciju predsjednika Republike, Zorana Milanovića.

“On kaže da Ustav za ove slučajeve predviđa suradnju Vlade, Sabora i predsjednika, a Zakon o Vladi, što nije spomenuto, predviđa da Vladu zastupa predsjednik Vlade. U idealnom smislu bi bilo očekivati da se predsjedniku u ovakvim slučajevima obrati predsjednik Vlade, a ne ministar obrane. To nije važno za ishod procedure, može se naći rješenje. Ali, eto, svaka je strana zauzela neku poziciju i čini mi se da možemo i preko toga prijeći”, rekao je Gardašević.

Što se tiče rasprave u Saboru, ustavni stručnjak je rekao da treba uključiti što više sudionika u ovu raspravu.

“Kao i u pandemiji, i ovdje ja sam stava da treba biti uključeno što više aktera radi kočnice i ravnoteže. Sabor bi trebao biti negdje u pozadini, kao jedan od aktera koji će odlučivati o tome. To nije operativna odluka, nego važna politička odluka koji je stupanj angažmana Republike Hrvatske u ovako teškim i bremenitim okolnostima. Ja sam uvijek za tu soluciju da Sabor, kao predstavničko tijelo građana, odlučuje o ovom pitanju, pri čemu se očekuje sudjelovanje i drugih aktera u sustavu. Vlada predlaže, uz suglasnost predsjednika Republike, a Sabor donosi”, rekao je Gardašević.

Dodao je da Ustav ne spominje ministra obrane, nego Vladu. “Ja ne znam što piše u dopisu presjedniku Republike, u pravu postoje greške u proceduri koje su bitne i manje bitne, nisu sve jednakog ranga, a za ovaj slučaj bih prepustio da procedura ide dalje”, rekao je Gardašević.

“U ovom segmentu vanjske politike Vlada je motor i pokretač svih inicijativa jer odluke predlaže Vlada, ona formulira ustavne i zakonske osnove na temelju kojih se bira, ona određuje koji je članak zakona relevantan i što ona želi, ona nastupa u tijelima Europe putem putem ministra vanjskih poslova, ima inicijativu, ali s inicijativom ide i politička odgovornost”, rekao je Gardašević.

Smatra i da je dobro da se o ovom pitanju odlučuje dvotrećinskom većinom u Saboru jer se onda po tom pitanju postiže ili ne postiže vrsta konsenzusa. “Ovakve odluke se ne mogu odnositi na operativnoj razini. A ako netko ima nešto protiv toga, neka glasa tako, to je politička arena i ne znači odmah prijetnju neprijatelju. U ovako važnim temama treba dopustiti i suprotne stavove”, rekao je ustavni stručnjak, dodavši i da se pitanje obuke može usvojiti i po različitim točkama, odnosno da ne mora sve biti usvojeno.

