Zdravstveni dužnosnici kažu da je dulja sezona bolesti koje prenose komarci postala "novo normalno" u Europi. Europa ovoga ljeta bilježi "rekordne epidemije" virusa Zapadnog Nila i chikungunye, upozorile su zdravstvene vlasti.
Sezona komaraca na kontinentu postaje "dulja i intenzivnija" kako rastu temperature, zime su blaže, a obrasci oborina se mijenjaju – stvarajući savršene uvjete za razmnožavanje komaraca i širenje virusa, priopćio je Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC).
Znanstvenici koji se bave zdravljem i klimom također upozoravaju da bi, kao posljedica klimatskih promjena, bolesti koje prenose komarci mogle postati endemske u Europi.
"Europa ulazi u novu fazu – u kojoj dulji, rašireniji i intenzivniji prijenos bolesti koje prenose komarci postaje novo normalno", izjavila je u priopćenju ravnateljica ECDC-a Pamela Rendi-Wagner.
Dosad je u 2025. zabilježeno 27 izbijanja chikungunye, što je novi rekord za kontinent, objavila je agencija. Zabilježeno je i 335 slučajeva virusa Zapadnog Nila, najviše u posljednje tri godine. Ti zbrojevi obuhvaćaju Europsku uniju i još nekoliko zemalja kontinentalne Europe, a moguće je i očekivati rast tih brojeva.
Komarac koji prenosi chikungunyu, poznat kao Aedes albopictus ili azijski tigrasti komarac, sada je otkriven u 16 europskih zemalja i 369 regija, u odnosu na 114 regija prije deset godina, navodi ECDC.
Istodobno se infekcije virusom Zapadnog Nila prijavljuju u novim regijama svake godine. U 2025. to uključuje županiju Sălaj u Rumunjskoj te talijanske pokrajine Latina i Frosinone, gdje je od virusa preminulo najmanje 10 ljudi.
"Kako se pejzaž bolesti koje prenose komarci mijenja, sve će više ljudi u Europi u budućnosti biti izloženo riziku", rekla je dr. Céline Gossner, koja vodi ECDC-ov odjel za bolesti koje se prenose hranom, vodom, vektorima i zoonoze.
Simptomi nisu uvijek očiti, ali mogu biti smrtonosni
Većina zaraženih virusom Zapadnog Nila neće imati simptome, ali kod nekih se mogu razviti po život opasne komplikacije poput encefalitisa (upale mozga) ili meningitisa (upale moždanih ovojnica).
Chikungunya može uzrokovati vrućicu, mučninu, glavobolju, umor, osip, bolove u mišićima, oteknuće zglobova i bolove u zglobovima, koji mogu biti iscrpljujući i dugotrajni.
Ne postoje specifični lijekovi za chikungunyu ili virus Zapadnog Nila. Dva cjepiva protiv chikungunye odobrena su u Europskoj uniji, ali cjepivo koje štiti od virusa Zapadnog Nila još ne postoji.
Prevencija je najbolji način suzbijanja
Gossner je poručila da bi države trebale "pojačati i proširiti učinkovite, okolišno prihvatljive intervencije za kontrolu komaraca".
Ljudi također mogu poduzeti korake kako bi smanjili ubode komaraca. ECDC navodi da bi u područjima gdje su zaraženi komarci česti ljudi trebali koristiti repelente protiv komaraca, nositi duge rukave i hlače u zoru i u sumrak te koristiti klima-uređaje, ventilatore, mreže iznad kreveta i mrežice na prozorima.
