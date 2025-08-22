Pokopana Gabi Novak

Legenda hrvatske glazbene i kulturne scene, Gabi Novak, pokopana je u krugu obitelji u obiteljskoj grobnici na Mirogoju.
Glazbena diva Gabi Novak preminula je u 90. godini, u ponedjeljak, 11. kolovoza, nešto više od dva mjeseca nakon smrti njezinoga sina, Matije Dedića.
Ispraćaj je održan 18. kolovoza u krugu obitelji, u skladu s njezinom željom, a krajem tjedna urna položena je u obiteljsku grobnicu na Mirogoju. Tamo će počivati uz majku, Matiju i Arsena Dedića.
