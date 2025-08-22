Oglas

Na Mirogoju

Pokopana Gabi Novak

N1 Info
22. kol. 2025. 12:17
22.08.2025., Mirogoj, Zagreb - Grob na zagrebackom groblju Mirogoj gdje su pokopani Arsen i Matija Dedic, a sada i Gabi Novak. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL
Goran Stanzl/PIXSELL

Legenda hrvatske glazbene i kulturne scene, Gabi Novak, pokopana je u krugu obitelji u obiteljskoj grobnici na Mirogoju.

Glazbena diva Gabi Novak preminula je u 90. godini, u ponedjeljak, 11. kolovoza, nešto više od dva mjeseca nakon smrti njezinoga sina, Matije Dedića.

Ispraćaj je održan 18. kolovoza u krugu obitelji, u skladu s njezinom željom, a krajem tjedna urna položena je u obiteljsku grobnicu na Mirogoju. Tamo će počivati uz majku, Matiju i Arsena Dedića.

22.08.2025., Mirogoj, Zagreb - Grob na zagrebackom groblju Mirogoj gdje su pokopani Arsen i Matija Dedic, a sada i Gabi Novak. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL
22.08.2025., Mirogoj, Zagreb - Grob na zagrebackom groblju Mirogoj gdje su pokopani Arsen i Matija Dedic, a sada i Gabi Novak. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL
22.08.2025., Mirogoj, Zagreb - Grob na zagrebackom groblju Mirogoj gdje su pokopani Arsen i Matija Dedic, a sada i Gabi Novak. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL
Gabi Novak arsen dedić matija dedić

