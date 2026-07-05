Vatrena stihija na Hvaru: Izgorjele dvije napuštene kuće, oštećene dvije vile

Vatrogasci Jelsa

Dvije napuštene kuće su izgorjele, a dvije vile oštećene u požaru koji je buknuo u subotu popodne u Ivan Dolcu na Hvaru u kojem je izgorjelo oko 200 hektara trave, niskog raslinja, borove šume i vinograda, no trenutačno stanje na terenu je bolje, kažu vatrogasci.

Podijeli

Oglas

U Županijskom Vatrogasno- operativnom centru (ŽVOC) Split se doznaje da vatrogasci i dalje rade na sanaciji požarišta, a jutros im je u gašenju pomoglo 15 kolega iz Imotskog i Sinja, kao i kanader.

U Ivan Dolcu je u gašenju požara sudjelovalo 15 vozila i 60 vatrogasaca iz Hvara, Jelse i Starog Grada.

Prestala je puhati bura koja prethodnih dana nije išla na ruku vatrogascima sprječavajući ih da požar prvo lokaliziraju, a zatim i ugase.

Trenutno teren saniraju i natapaju ga vodom kako se požar ne bi ponovno aktivirao.

Još se uvijek ne zna kolika bi mogla biti materijalna šteta od tog požara kao ni uzrok zbog kojeg je planulo u Ivan Dolcu.