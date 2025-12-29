Važna obavijest za vozače: Kolnici vlažni i skliski, ponegdje ima magle, moguća poledica

Kolnici su mjestimice vlažni i skliski, ponegdje ima magle, a zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti, izvijestio je u ponedjeljak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).
Mogući su odroni.
Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme.
Zbog predmeta na autocesti A6 između tunela Čardak i tunela Podvugleš u smjeru Rijeke vozi se uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat pa se vozače poziva na oprez.
U pomorskom prometu nema poteškoća.
