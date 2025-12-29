Oglas

PRILAGODITE BRZINU

Važna obavijest za vozače: Kolnici vlažni i skliski, ponegdje ima magle, moguća poledica

Hina
29. pro. 2025. 07:14
njemačka autocesta, autocesta
Kolnici su mjestimice vlažni i skliski, ponegdje ima magle, a zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti, izvijestio je u ponedjeljak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Mogući su odroni.

Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme.

Zbog predmeta na autocesti A6 između tunela Čardak i tunela Podvugleš u smjeru Rijeke vozi se uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat pa se vozače poziva na oprez.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Teme
HAK autocesta brzina poledica

