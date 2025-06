Već mjesecima otežano sakupljanje jedne vrste opasnog otpada. Doznali smo razlog

Što se tiče EE otpada od druge do šeste kategorije, u Fondu ističu kako trenutno nema koncesionara za tu vrstu otpada. Donedavno su imali ugovor s tvrtkom Spectra media d.o.o. iz Donje Bistre, kao ovlaštenim obrađivačem druge do šeste kategorije EE otpada (televizori, monitori, laptopi, mobilni telefoni, printeri i sl.) no ta je tvrtka na vlastiti zahtjev sredinom veljače ove godine zatražila raskid ugovora s Fondom.