Veliko istraživanje o online i vršnjačkom nasilju: Ovo je pet glavnih zaključaka

Istraživanje o vršnjačkom nasilju i odnosima među djecom, provedeno među učenicima 5.–8. razreda iz 21 osnovne škole u Hrvatskoj, pokazalo je da oko trećina učenika doživljava nasilje. Izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka s Pravnog fakulteta u Zagrebu istaknula je da je broj počinitelja među učenicima viših razreda zabrinjavajuće velik te da je nasilje među djecom normalizirano

Djeca s mobitelima počnu već sa šest godina

Više od polovice djece ne prijavljuje nasilje, a tek 40% povjerava se vršnjacima, dok u slučaju online nasilja ni njima ne vjeruju.

Na konferenciji Cyber Guard o sigurnosti na internetu, koju su organizirali A1 Hrvatska i Centar za sigurniji internet (CSI), predstavljeni su rezultati istraživanja provedenog u sklopu međunarodnog projekta deSHAME na uzorku od 1700 učenika 5.–8. razreda iz 21 škole.

Djeca s korištenjem tehnologije počinju vrlo rano – s internetom u dobi od šest godina, s osam dobivaju mobitele, a s deset otvaraju profile na društvenim mrežama. Trećina učenika provodi online tri do četiri sata dnevno, a 13% više od sedam sati.

U 5. i 6. razredu nasilje doživljava trećina učenika, a počinitelja je 14–16%. U 7. razredu udio počinitelja raste na 29,8%, a žrtava na 36,8%, dok se u 8. razredu udjeli izjednačuju na 34,9%.

Više od četvrtine učenika 8. razreda primilo je seksualizirane sadržaje od poznatih, a trećina od nepoznatih osoba. Četvrtina je takve sadržaje poslala poznatima, a 4% nepoznatima.

Gotovo 15% djece dogovorilo je susret uživo s osobom upoznatom putem interneta, pišu 24sata.

Pet glavnih zaključaka

Profesorica Vejmelka izdvojila je pet zaključaka:

Prevencija mora početi ranije.

Posebnu pažnju treba usmjeriti ranjivoj djeci.

Djecu treba osnažiti da prijave nasilje.

Edukacije moraju biti ciljane, rodno specifične i univerzalne.

Nužno je zajedničko djelovanje roditelja, nastavnika i vršnjaka

Broj počinitelja raste s dobi

Naglasila je važnost Protokola o postupanju u slučaju nasilja u školi, koji od 2024. uključuje i digitalnu domenu. Nasilje na internetu prisutno je u svim razredima, a broj počinitelja raste s dobi. Djeca često biraju strategije preživljavanja i rijetko se povjeravaju roditeljima ili školskim službama.

Hrvatska ima visoki udio maloljetnih počinitelja nasilja, a nedostaje specijaliziranih ustanova i stručnjaka za djecu s problematičnim ponašanjem i upotrebom interneta. Potrebni su tretmani i podrška na lokalnoj razini te kontinuirani rad s djecom kojima je pomoć nužna.

Gotovo svako sedmo dijete susrelo se uživo s osobom upoznatom putem interneta. Djeca često podcjenjuju rizike, pa je važno razgovarati o sigurnom ponašanju, dijeljenju lokacije i susretima na javnim mjestima. Profesorica naglašava važnost razvijanja odnosa roditelja i djece te navodi da bi umjetna inteligencija mogla pomoći rasteretiti roditelje kako bi imali više vremena za obitelj, prenose 24sata.

Poseban program na Pravnom fakultetu

Najmlađa žrtva online seksualnog zlostavljanja imala je pet godina. Slijedi prezentacija cjelovitih rezultata istraživanja s naglaskom na empatiju, vršnjački pritisak i komunikaciju roditelja i djece. Na Pravnom fakultetu razvijen je program „Koristi i rizici modernih tehnologija“ (4 ECTS) te Influencerska akademija za edukaciju mladih o odgovornom stvaranju sadržaja.

Informacije, besplatno savjetovanje, prijava i podrška dostupni su u Centru za sigurniji internet.