Vučić: "Turska sanja ponovnu obnovu Otomanskog carstva"

AFP/ Andrej ISAKOVIC

Nakon vijesti o turskim dronovima koji su stigli u Prištinu, uslijedila je reakcija predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je poručio da je time Turska pokazala kako ponovno želi obnoviti Osmansko Carstvo. Tako je, u samo godinu dana, Srbija prešla put od „zlatnog doba“ odnosa s Turskom – „punog povjerenja“ i „prijatelja Erdogana“ koji je nudio dronove Srbiji – do ovako oštre političke poruke.

Podijeli

Oglas

Podsjetimo, kosovski premijer Albin Kurti objavio je na Facebooku da su dronovi stigli u Prištinu te dodao da je desetke pripadnika sigurnosnih snaga obučeno za njihovu uporabu.

„Ovi samoubilački dronovi, poznati i kao RTF Skydagger FPV, koje smo nabavili, borbeni su dronovi opremljeni eksplozivnim uređajima, namijenjeni za gađanje pokretnih i statičkih neprijateljskih ciljeva“, napisao je Kurti.

„U Prištinu su stigli kontejneri s tisućama borbenih dronova“, dodao je.

Kurti je naveo da je ugovor potpisan u prosincu prošle godine s turskom kompanijom Baykar, proizvođačem dronova Skydagger, te da su dronovi isporučeni tri mjeseca ranije od planiranog roka (siječanj 2026.). Istaknuo je da Kosovo „nastavlja jačati udarnu moć svoje vojske“ kroz nova tehnološka dostignuća i moderne taktičke pristupe.

Vučić: „Turska ponovo sanja obnovu Otomanskog carstva“

Reagirajući na tu vijest, Vučić je oštro osudio postupke Turske, rekavši da je „užasnut“ i da je time „jasno pokazano da Turska ne želi stabilnost Zapadnog Balkana“.

„Užasnut sam ponašanjem Turske i grubim kršenjem Povelje UN-a i Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1244, kao i nastavkom naoružavanja prištinskih vlasti. Sada je potpuno jasno da Turska ne želi stabilnost Zapadnog Balkana i da ponovo sanja obnovu Otomanskog Carstva. Srbija je mala zemlja, ali smo dobro razumjeli poruku“, poručio je Aleksandar Vučić.

Od „zlatnog doba“ odnosa do otvorenih tenzija

Samo godinu dana ranije, Vučić je izjavljivao da Srbija „gradi prijateljske odnose s Turskom kao najvećim igračem na Balkanu i važnom političkom i ekonomskom silom“.

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan tada je ocijenio da su odnosi dviju država ušli u „zlatno doba“ te da gospodarska suradnja određuje njihov zajednički napredak. Vučić je tada Erdogana nazivao „dobrim prijateljem“, a nakon sastanka u Beogradu rekao je da je od njega čuo „mnogo ideja“ o očuvanju mira na Balkanu.

„S Vučićem smo razmijenili mišljenja o regionalnoj suradnji i naglasili važnost mira i stabilnosti na Balkanu. Vrlo je važno imati zdrav razum u rješavanju tenzija na Kosovu“, rekao je tada Erdoğan tijekom posjeta Srbiji.

Dronovi kao temelj suradnje – koji su završili na drugoj adresi

Vučić je prošle godine istaknuo da postoji „mnogo ideja“ o suradnji srpske i turske vojne industrije, te da je već formiran tim koji će procijeniti što je Vojsci Srbije potrebno od Turske i koje bi projekte dvije zemlje mogle zajednički razvijati.

„Turska vojna industrija znatno je snažnija od naše, ali ni mi nismo za podcijeniti. U tim okvirima vidim prostor za veliku suradnju“, rekao je tada Vučić.

Dodao je i da Srbija ima „puno povjerenje u Erdogana“ i njegovu predanost miru i stabilnosti. Erdoğan je pak izjavio da bi turski dronovi mogli biti temelj suradnje u obrambenoj industriji između dviju zemalja.

No, kako sada pokazuje Kurtijeva objava, ti su dronovi stigli – ali u Prištinu, ne u Beograd. Erdoğan je tada rekao da su ministri vanjskih poslova, obrane i stručnjaci iz vojne industrije Srbije i Turske već dobili nalog da počnu raditi na konkretnim projektima.

„U svijetu ima onih kojima će se naša suradnja svidjeti i onih kojima neće – ali kao lideri, odluke moramo donositi suvereno“, poručio je.

Zaključio je da će Turska i Srbija raditi zajedno na očuvanju mira – no, današnja situacija pokazuje da se ton tih odnosa naglo promijenio.