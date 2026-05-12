Veselko Gabričević više nije na čelu HSU-a: "Umjesto đenerala strankom će ubuduće kormilariti aktualni državni tajnik"

Mnogi koji su priželjkivali detronizaciju „gospodina, druga, đenerala“ Veselka Gabričevića, kojega brojni prozivaju za izdaju umirovljenika, konačno su dočekali njegovu smjenu. No, ta je promjena zapravo samo potvrda da se u političko-trgovačkom HSU-u nije promijenilo gotovo ništa, osim imena čelne osobe. Tako će umjesto „đenerala“ Gabričevića HSU-om ubuduće „kormilariti“ aktualni državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Marinko Lukenda, priopćili su iz BUZ-a.
Novi predsjednik HSU-a već je na početku svog mandata osjetio potrebu osvrnuti se na Blok umirovljenici zajedno (BUZ), čije je prijedloge nazvao navodno „praznim pričama“, iako ni za jedan od brojnih prijedloga koje je BUZ predstavio javnosti nije ponudio niti jedan argument kojim bi potkrijepio svoje tvrdnje. No, to i nije osobito iznenađenje, jer od njega ni u ulozi državnog tajnika još nismo imali prilike čuti gotovo ništa, a kamoli nešto konkretno i korisno za umirovljenike.
Kako je maksimalni politički doseg HSU-a uglavnom ponavljanje prijedloga koje im servira HDZ, ne iznenađuje ni najava novog predsjednika HSU-a da će do kraja mandata aktualne Vlade prosječna mirovina dosegnuti 800 eura. Svatko tko iole prati politička i gospodarska zbivanja te razumije učinke rastuće inflacije već danas može okvirno izračunati da će prosječna mirovina do 2028. godine doseći taj iznos. Nažalost, to se neće dogoditi zbog novootkrivene empatije Vlade ili stvarnog poboljšanja položaja umirovljenika, već prije svega kao posljedica redovitih usklađivanja mirovina u kontekstu očekivanih inflacijskih kretanja.
"Poslušni partner HDZ-u"
Jedini rezultat kojim se HSU tijekom posljednjih desetak godina, pod vodstvom Hrelje, Gabričevića, a sada i Lukende, može „pohvaliti“, jest činjenica da su cijelo vrijeme bili poslušni partner HDZ-u, upravo onoj politici koja je umirovljenike dovela u nikada teži materijalni položaj. Svatko pri zdravoj pameti teško bi se takvim nasljeđem mogao ponositi. Ipak, svakodnevno svjedočimo primjerima u kojima su znanje, sposobnost i odgovornost često više prepreka nego prednost, stoga se ne treba ničemu čuditi.
Kako je i novom predsjedniku HSU-a, barem deklarativno, glavni cilj „dostojanstven život umirovljenika“, pozivam ga da u interesu umirovljenika organizira okrugli stol na temu mogućnosti stvarnog povećanja mirovina. To bi bila izvrsna prilika za argumentiranu raspravu o prijedlozima BUZ-a, ali i eventualnim prijedlozima HSU-a, ako ih imaju. Cilj takve rasprave trebao bi biti jednostavan, utvrditi jesu li prijedlozi BUZ-a doista „prazne priče“ ili predstavljaju nužne mjere za poboljšanje materijalnog položaja umirovljenika.
U ovom trenutku hitno je potrebno mijenjati odredbu o deset najpovoljnijih godina u formuli za izračun mirovine, izvršiti novi izračun aktualne vrijednosti mirovine (AVM) uz faktor 100 % u odnosu na rast plaća te nastaviti redovito usklađivanje mirovina prema modelu 100 % jednog od faktora, bilo rasta plaća ili rasta cijena, ovisno o tome što je povoljnije za umirovljenike.
Stoga pozivam HSU da predstavi svoju alternativu, naravno, ako je uopće ima", napisali su iz Bloka umirovljenici zajedno.
