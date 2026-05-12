Veselko Gabričević više nije na čelu HSU-a: "Umjesto đenerala strankom će ubuduće kormilariti aktualni državni tajnik"

Novi predsjednik HSU-a već je na početku svog mandata osjetio potrebu osvrnuti se na Blok umirovljenici zajedno (BUZ), čije je prijedloge nazvao navodno „praznim pričama“, iako ni za jedan od brojnih prijedloga koje je BUZ predstavio javnosti nije ponudio niti jedan argument kojim bi potkrijepio svoje tvrdnje. No, to i nije osobito iznenađenje, jer od njega ni u ulozi državnog tajnika još nismo imali prilike čuti gotovo ništa, a kamoli nešto konkretno i korisno za umirovljenike.