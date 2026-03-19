BUZ VS. HSU
Špika odgovorio Gabričeviću: To je još jedna vješto konstruirana dimna zavjesa HDZ-a
Veselko Gabričević (HSU) još je jednom demonstrirao dobro uhodan obrazac političkog djelovanja Vlade Andreja Plenkovića, bacanje pijeska u oči umirovljenicima u trenutku kada je potrebno skrenuti pažnju sa ključnih društvenih problema, smatra Milivoj Špika, predsjednik Bloka umirovljenici zajedno (BUZ).
"Već je odavno postalo pravilo da Vlada poseže za pažljivo osmišljenim distrakcijama svaki put kada se otvore teme koje zahtijevaju ozbiljnu odgovornost i konkretna rješenja", rekao je Špika pa nastavio:
"U tom kontekstu treba promatrati i najnoviji medijski istup Veselka Gabričevića na N1, u kojem je najavio navodni dogovor sa Vladom oko povećanja najnižih mirovina. Vijest je, očekivano, odjeknula poput bombe u medijskom prostoru. Međutim, iza bombastične najave ne stoji ništa drugo nego još jedna vješto konstruirana dimna zavjesa HDZ-a, usmjerena na odvraćanje pažnje javnosti s daleko ozbiljnijih i štetnijih odluka. Naime, upravo u trenutku kada se javnost s pravom počela baviti apsurdnim rješenjem prema kojem se penalizacija prijevremenih mirovina ukida tek sa 70 godina života, kao i još problematičnijim prijedlogom ukidanja poreza na povlaštene mirovine, što za 90 posto umirovljenika s radničkim mirovinama nema gotovo nikakav učinak, plasira se nova tema koja sve to gura u drugi plan."
Problem najnižih mirovina, koji pogađa otprilike 300.000 umirovljenika, nije nov ni nepoznat, naglašava predsjednika BUZ-a.
"Dapače, o njemu se govori godinama, a konkretni prijedlozi rješenja više su puta upućivani prema Vladi. U ime BUZ-a, takvi su prijedlozi sustavno iznošeni upravo zbog alarmantnog rasta siromaštva među umirovljenicima. No, ono što posebno zabrinjava jest činjenica da Vlada na te inicijative nije pokazivala ni minimalnu spremnost za dijalog. I sada, iznenada i bez ikakvog prethodnog sadržajnog pomaka, u jeku energetske krize, uz sve izraženije geopolitičke nestabilnosti koje prijete ključnim gospodarskim sektorima poput turizma, pad industrijske proizvodnje i kontinuirani rast korupcije, Gabričević izlazi s "velikom najavom". Tajming sasvim sigurno nije slučajan, on je politički kalkuliran", ističe Špika.
Smatra i da je suština problema najnižih mirovina pritom potpuno jasna i odavno definirana.
"Rješenje ne zahtijeva spektakularne političke najave, već elementarnu spremnost na korekciju pogrešno postavljenog modela, konkretno, vrijednosti aktualne vrijednosti mirovine (AVM), koja se od samog početka primjenjuje na način koji sustavno umanjuje iznose mirovina. Posljedica toga je da su najniže, ali i brojne radničke mirovine, realno niže i do 25 posto. Drugim riječima, problem nije u nedostatku znanja ili rješenja, problem je u nedostatku političke volje."
Na kraju naglašava da istupi kao Gabričevićev nisu ozbiljni.
"Nisu samo neozbiljni, nego i duboko uvredljivi za sve one umirovljenike koji iz mjeseca u mjesec žive na rubu egzistencije. Umjesto konkretnih i provedivih mjera, nudi im se medijski spektakl bez sadržaja. Umjesto stvarnih promjena, servira im se iluzija napretka. Dok god se politika prema umirovljenicima svodi na manipulaciju percepcijom umjesto na rješavanje problema, svaka "velika najava" ostat će ono što ustvari i jest, samo još jedna dimna zavjesa", zaključio je Milivoj Špika.
