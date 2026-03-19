Špika odgovorio Gabričeviću: To je još jedna vješto konstruirana dimna zavjesa HDZ-a

"U tom kontekstu treba promatrati i najnoviji medijski istup Veselka Gabričevića na N1, u kojem je najavio navodni dogovor sa Vladom oko povećanja najnižih mirovina. Vijest je, očekivano, odjeknula poput bombe u medijskom prostoru. Međutim, iza bombastične najave ne stoji ništa drugo nego još jedna vješto konstruirana dimna zavjesa HDZ-a, usmjerena na odvraćanje pažnje javnosti s daleko ozbiljnijih i štetnijih odluka. Naime, upravo u trenutku kada se javnost s pravom počela baviti apsurdnim rješenjem prema kojem se penalizacija prijevremenih mirovina ukida tek sa 70 godina života, kao i još problematičnijim prijedlogom ukidanja poreza na povlaštene mirovine, što za 90 posto umirovljenika s radničkim mirovinama nema gotovo nikakav učinak, plasira se nova tema koja sve to gura u drugi plan."