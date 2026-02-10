ekonomski stručnjak
Vidaković: U ratu u Ukrajini pobijedit će Rusi i Amerikanci, a izgubiti Europljani i Ukrajinci
Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je ekonomski stručnjak Neven Vidaković. Razgovarali su o hrvatskim dužnosnicima u visokim europskim financijskim institucijama, ekonomskoj politici Europske unije i ratu u Ukrajini
"Za ministra financija ne znam što je bilo, a guverner je sam rekao da to mora biti netko, pa zašto ne on?", kaže Neven Vidaković, komentirajući odlazak Borisa Vujčića i Marka Primorca na visoke pozicije u europskim financijskim institucijama.
"Njihov učinak, u smislu pozicije, ogroman je. Njihov utjecaj za Hrvatsku, koliko god se to u medijima lažno pokušalo prikazati, je apsolutno nula. Jedna od karakteristika Europe je da, ako si iz neke države, ne možeš navlačiti da ta institucija bude na strani tvoje države", kaže Vidaković pa dodaje kako, ipak, postoji razlika između teorije i prakse.
"To je tako u teoriji, u praksi baš i nije; recimo, za vrijeme Marija Draghija je najviše zaposlenih u Europskoj centralnoj banci bilo iz Italije. U tom 'uhljebljivačkom' smislu ima utjecaja, ali da će Vujčić reći da Hrvatskoj treba viša kamatna stopa ne bi li se zaustavila inflacija - to ne dolazi u obzir."
"EU je u strukturnoj krizi"
Vidaković dodaje kako se EU nalazi u sistemskoj krizi te da takva imenovanja vrlo često imaju samo simbolički utjecaj.
"EU je u strukturnoj krizi pa dolazi do sve većeg razdvajanja federalne od nacionalne razine. Federalna razina sada je zatvorena u svom svijetu i bavi se donošenjem odluka na temelju najniže, najsitnije političke trgovine", kaže.
Dodaje kako je Andrej Plenković orijentiran prema Europskoj uniji, ali da ta perspektiva nije zasad, recimo, donijela rješenje za pitanje inflacije.
"Naš premijer je orijentiran prema Bruxellesu pa mi mislimo da je veliki uspjeh kada se tako nešto dogodi. Ali pritom, kada netko pita kako ćemo riješiti inflaciju, to se ne riješava."
Vidaković kaže kako trgovinski sporazumi koje je EU nedavno sklopila s Indijom i zemljama Južne Amerike zapravo, unatoč medijskim pisanjima, vrlo loši za Europu.
"U medijima je izašlo kako je EU sklopila odlične trgovačke sporazume s Latinskom Amerikom i Indijom, ali kada u suštini pogledate - to se ne može drugačije opisati nego kao glupost i slabost. Vi nemate nikakvu koordiniranu ni grandioznu politiku. Ursula von der Leyen kaže da je to majka svih trgovinskih sporazuma jer je to tržište od dvije milijarde ljudi. Točno, ali koliki je BDP Indije? Tko će kupovati luksuzna europska dobra? Tko tu koga treba?"
"EU nema nikakvu koherentnu, smislenu politiku"
U suštini, kaže Vidaković, Europi nedostaje pravi politički (pa i ekonomski) plan i program.
"Politika se vodi na toj beskonačnoj klackalici; Njemačka dobije tržište automobila u Latinskoj Americi, a Francuska izgubi poljoprivredu. Onda Francuska dobije tržište u Indiji i nadoknadi gubitak, ali kada pitate - što vi radite izvan te političke klackalice? Onda vidite da tu nema nikakve koherentne ni smislene ni svrsishodne politike. Nemate ni pogled unazad.
Draghi je prije godinu dana rekao da je EU preregulirana, dobro - ali koje je bilo smanjenje regulative? Rat u Ukrajini traje četiri godine, a Von der Leyen u Davosu daje trivijalnu izjavu da će EU do kraja godine donijeti novu strategiju obrane. Što si radila posljednje četiri godine?", pita se Vidaković.
Uostalom, kako spominje Vidaković, prognoze iz Bruxellesa o neminovnom padu Ruske Federacije već četiri godine pokazuju se netočnima.
"To je zatvoreni balon političke trgovine, oni se igraju politike. Da ne govorimo o glupostima da će sankcije uništiti Rusiju, da će se Rusija raspasti, imate 17 paketa sankcija. Ja još uvijek čekam da oni kolapsiraju."
Dodaje kako se Europa našla u raskoraku između zapada i istoka.
"Europa je ostavljena u zrakopraznom prostoru. Donald Trump je i politički i ekonomski kristalno jasno rekao da uzima zapadnu hemisferu; Amerikanci su priznali da ne mogu više vladati svijetom. BRICS je materijalno preširok, ima previše ljudi, da bi mu Amerikanci mogli nametati svoju volju.
Ključni - izbori u Mađarskoj
Vidaković kaže kako će se ključna bitka odviti u Budimpešti.
"Najvažnija bitka, i za Hrvatsku, su izbori u Mađarskoj. Zašto? Zato što će u ratu u Ukrajini pobijediti Rusi i Amerikanci, a izgubiti Europljani i Ukrajinci. I onda će se napraviti nova arhitektura moći; tko je u regiji predstavnik Amerikanaca? Viktor Orban. Tko je predstavnik Rusa? Srbija. Mi ćemo se naći na slabijoj strani. Kako ćemo se oduprijeti bilo čemu?"
"Nemamo proizvodnju hrane ni energije. Vi zaista mislite da Orban nije napravio dogovor s SAD-om da destabilizira EU i dobije ekspanziju svoje industrije. To je već i dobio s NIS-om i OTP-om. A što mi imamo? Narasla cijena smrznute hrane. U čijem je vlasništvu Ledo, Hrvatskom? To je rezultat ekonomske politike u kojoj smo mi duboko uvjereni da nam drugi trebaju riješiti naše probleme", kaže Neven Vidaković.
