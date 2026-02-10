Vidaković: U ratu u Ukrajini pobijedit će Rusi i Amerikanci, a izgubiti Europljani i Ukrajinci

"U medijima je izašlo kako je EU sklopila odlične trgovačke sporazume s Latinskom Amerikom i Indijom, ali kada u suštini pogledate - to se ne može drugačije opisati nego kao glupost i slabost. Vi nemate nikakvu koordiniranu ni grandioznu politiku. Ursula von der Leyen kaže da je to majka svih trgovinskih sporazuma jer je to tržište od dvije milijarde ljudi. Točno, ali koliki je BDP Indije? Tko će kupovati luksuzna europska dobra? Tko tu koga treba?"