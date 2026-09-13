Potpredsjednik Vlade Tomo Medved i ministar turizma Tonči Glavina sa sudionicima Sustava domovinske sigurnosti u nedjelju su u Milni održali sastanak o stanju na požarištu na Braču i daljnjem postupanju radi što bržeg saniranja požara i njegovih posljedica, a jedan od ključnih zaključaka je potreba za snažnijim preventivnim djelovanjem.

"Dvije osobe su ozlijeđene u ovom požaru. Prema informacijama koje smo dobili od ministrice zdravstva, nisu životno ugrožene i izražavam nadu u njihov brzi oporavak", rekao je nakon sastanka Medved, zahvalivši svim vatrogascima i službama koje su sudjelovale u gašenju požara te istaknuvši da su svi postupili na odgovarajući način.

Kao jedan od ključnih zaključaka istaknuo je potrebu za snažnijim preventivnim djelovanjem, posebice kroz krčenje zaraslih površina koje ugrožavaju naselja te izradu dodatnih prosjeka i puteva radi veće mobilnosti vatrogasnih snaga.

"Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor", rekao je Medved, dodajući da treba definirati i zakonski odnos prema vlasnicima nekretnina te nadležnosti lokalne samouprave i drugih sudionika.

Upozorio je i na posljedice klimatskih promjena, istaknuvši da se na taj izazov mora odgovoriti daljnjim ulaganjem u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu (HVZ), njezino opremanje i ustroj.

"Klimatske promjene su ovdje itekako vidljive, ali prateći i analizirajući sve ono što Vlada može učiniti, svi oni napori koje smo učinili u pogledu statusa Hrvatske vatrogasne zajednice, njezina opremanja, ustroja i zakonodavnog okvira koji regulira njezinu nadležnost, dajemo odgovor na taj izazov", rekao je.

Glavina najavio mjere pomoći, kao što je učinjeno nakon požara u Omišu

Glavina je zahvalio svim žurnim službama, posebice vatrogascima, koji su, kako je rekao, "uistinu odradili izvanredan posao".

Najavio je prikupljanje podataka o šteti na ugostiteljskim i smještajnim objektima te brzu reakciju mjerama pomoći, kao što je učinjeno nakon požara u Omišu.

"Za veliki dio njih turistička godina je gotova, pa ćemo im pomoći da se što prije vrate i da se ti objekti obnove", rekao je Glavina, najavivši i aktiviranje mjera za očuvanje radnih mjesta.

"Kao i u Omišu, napravit ćemo sve da vratimo i izgradimo ono što je stradalo. Slažem se s potpredsjednikom Vlade, mislim da nam klimatske promjene ne idu u prilog. Vidjeli ste kakve smo temperature imali i izgledno je da će tako biti i u budućnosti. Kao turističkoj zemlji, ovakvi razorni požari sigurno nam ne idu u prilog. Morat ćemo se jako potruditi i puno više napraviti oko preventive i time ćemo se sigurno baviti mi u turističkom sektoru", rekao je.

Boban: Treba promptno reagirati na svim razinama i pripremiti se za nove meteorološke uvjete

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban rekao je da treba promptno reagirati na svim razinama, od nacionalne do lokalne, te se pripremiti za nove meteorološke uvjete.

"Kad izgori i kad vidimo da su to privatne površine, kasno je, gotovo je. Preventivno se treba djelovati, neovisno o vlasništvu", rekao je Boban, dodajući da će zbog preventivnog djelovanja na terenu biti potreban i novi zakonski okvir.

Načelnik Općine Milna Frane Lozić zahvalio je vatrogascima i ostalim službama koje su sudjelovale u obrani otoka, istaknuvši da je u požaru spašen velik broj ljudi i sačuvane gotovo sve građevine.

"Kada smo doznali, meni osobno jutros je bila bitna brojka: jesu li svi živi, jesu li svi zdravi, jesu li svi zbrinuti", rekao je, istaknuvši da je požar pokazao potrebu za daljnjim razvojem sustava protupožarne zaštite, posebno na otocima.

Na sastanku su sudjelovali i glavni državni inspektor Tonči Glavinić, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, predsjednik Predsjedništva HVZ-a Ante Sanader, zapovjednik VZŽ-a Splitsko-dalmatinske Ivan Kovačević, načelnici općina Milna, Bol, Sutivan, Nerežišća, Postira, Pučišća i Selca, gradonačelnica Supetra te zapovjednici sektora na požarištu.

Brojni vatrogasci, uz pomoć protupožarnih zračnih snaga već se tri dana bore s vatrenom stihijom na Braču koja je do danas popodne zahvatila 5000 hektara.

Novi požar kod Sevida, preusmjereni kanader i Air Tractor

Novi požar izbio je u nedjelju poslijepodne kod Sevida na nepristupačnom terenu, zbog čega su angažirane vatrogasne snage od Trogira do Splita, a s Brača su preusmjereni kanader i Air Tractor, rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Tucaković je rekao da je požar kod Sevida težak i da je riječ o nepristupačnom terenu, no da vatra trenutačno nije blizu kuća. Zbog vjetra ga je, istaknuo je, potrebno što prije staviti pod nadzor.

"Požar nije blizu kuća, na nepristupačnom je dijelu, ali mora se što prije zaustaviti jer ima vjetra i može se vrlo brzo proširiti", dodao je Tucaković.

Na Braču, gdje je požar kod Ložišća izbio u četvrtak navečer, u nedjelju je angažirano 235 vatrogasaca sa 66 vozila, a vatrogasci će nastaviti sanirati požarište i reagirati na svako novo izbijanje vatre ili dima.

"Požar kod Bola je već pri kraju, bit će saniran vrlo brzo jer su i vatrogasci, kojima treba sat vremena da se spuste do požarišta, na toj nizbrdici i saniraju ga do kraja. Kanaderi su odradili svoj posao", rekao je Tucaković, dodavši da je mogući uzrok požara prodimljavanje.

Tucaković je rekao da je moguće da je požar kod Bola posljedica tinjanja nakon udara groma prije nekoliko dana, budući da je riječ o teško pristupačnom području.

Po njegovim riječima, na Braču je prema prvim procjenama izgorjelo oko 4500 hektara, a požar se zbog izrazite suhoće i jakog vjetra vrlo brzo širio.

"Vidimo svi kakav je ovo razoran požar bio - isušenost, dehidracija biljaka, vrlo brzo širenje uz jak povoljan vjetar. Od prvog trenutka svi su dali svoj doprinos da se ljudi zbrinu, nažalost, dvije osobe su ozlijeđene i želimo im brz oporavak. Vjetar koji puše nije dobar, dajemo sve od sebe", rekao je Tucaković.