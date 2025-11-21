VIDEO / Djevojka unajmila stan od prevaranta: Kad sam ga zamolila da mi vrati novac naljutio se, htio je što prije pobjeći!

"Našla sam se upravo s njim, sad prije 20 minuta. Došla sam na kavu da mi da potpisani kupoprodajni ugovor kojeg je trebao ovjeriti i dati mi primjerak. Međutim, on je sve nekako previše požurivao. Dao mi je ključ od stana, a ja njemu novac. Onda sam promislila otvara li taj ključ ta vrata, jer sam se već opekla na sličan način, pa sam se vratila i ponovno ga tražila ugovor. Tvrdio je da mi to ne treba pa sam ga zamolila da mi vrati novac. Predložila sam da se možemo naći ispred stana i da ponese ugovor. Kad sam ga zamolila da mi vrati novac, naljutio se i tvrdio da nije prevarant. Htio je pobjeći što prije iz kafića", rekla je koja je dobila svoj novac nazad.