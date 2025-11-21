LAŽNI NAJAM STANA
VIDEO / Djevojka unajmila stan od prevaranta: Kad sam ga zamolila da mi vrati novac naljutio se, htio je što prije pobjeći!
Priča iz Zagreba o drskim prevarantima koji unajmljuju stanove za kratkoročni najam - a potom ih oglase na internet oglasnicima i nude i pokazuju zainteresiranim podstanarima za dugoročni najam kojima uzmu predujam pa zbrišu - dobila je svoj nastavak. Ispred stana počeli su stizati prvi prevareni građani.
"Ostavio sam broj telefona na vratima stana znajući da će sigurno netko doći i nakon samo pola sata me zvala prva prevarena gospođa da im ne radi ključ. Objasnio sam gospođi da je prevarena i da sam promijenio bravu. Žena je bila luda, ostala je bez 900 eura", ispričao je nastavak nevjerojatne priče vlasnik stana Marko Kovačić.
"Prevaranti su očito iskopirali ključ i davali ga potom ljudima kojima su uzeli novac, tako da očekujem da će biti još više ovakvih slučajeva prevarenih ljudi. Sad čekamo da vidimo koja je šteta, sigurno ćemo svjedočiti bijesnim i prevarenim građenima."
A, upravo iza te Markove rečenice ispred stana se pojavila djevojka koja je umalo postala žrtva prevaranta.
"Upravo sam se našla s njim..."
"Našla sam se upravo s njim, sad prije 20 minuta. Došla sam na kavu da mi da potpisani kupoprodajni ugovor kojeg je trebao ovjeriti i dati mi primjerak. Međutim, on je sve nekako previše požurivao. Dao mi je ključ od stana, a ja njemu novac. Onda sam promislila otvara li taj ključ ta vrata, jer sam se već opekla na sličan način, pa sam se vratila i ponovno ga tražila ugovor. Tvrdio je da mi to ne treba pa sam ga zamolila da mi vrati novac. Predložila sam da se možemo naći ispred stana i da ponese ugovor. Kad sam ga zamolila da mi vrati novac, naljutio se i tvrdio da nije prevarant. Htio je pobjeći što prije iz kafića", rekla je koja je dobila svoj novac nazad.
"Mogla sam ostati na cesti, 900 eura nije malo!", govori djevojka.
Oglas je, kaže, našla na internetskom oglasniku, imao je dva oglasa, govori.
"Osjećam se kao budala", kaže, iako je srećom na vrijeme prepoznala da je nešto sumnjivo te je uspjela vratiti svoj novac.
Ukoliko ste nasjeli na ovu ili sličnu prevaru, javite nam se na mail [email protected].
