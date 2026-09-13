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nekoliko kilometara udaljen

VIDEO / Izbio novi požar na Braču: Gori iznad Bola, u akciji i kanader

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N1 Info
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13. ruj. 2026. 15:16
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bol brač
Vatrogasci - 193/Facebook

Dok se vatrogasci bore s velikim požarom, na Braču izbio novi!

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Oko 14.30 sati na Braču je izbio novi požar otvorenog prostora, ovoga puta na području iznad Bola, javlja Dalmacija Danas.

Prema prvim informacijama, riječ je o požaru koji je nekoliko kilometara udaljen od velikog požarišta na kojem se vatrogasci već danima bore s vatrom na zapadnom dijelu otoka.

U gašenje novog požara uključen je i jedan kanader.

Teme
brač požar

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