nekoliko kilometara udaljen
VIDEO / Izbio novi požar na Braču: Gori iznad Bola, u akciji i kanader
Dok se vatrogasci bore s velikim požarom, na Braču izbio novi!
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Oko 14.30 sati na Braču je izbio novi požar otvorenog prostora, ovoga puta na području iznad Bola, javlja Dalmacija Danas.
Prema prvim informacijama, riječ je o požaru koji je nekoliko kilometara udaljen od velikog požarišta na kojem se vatrogasci već danima bore s vatrom na zapadnom dijelu otoka.
U gašenje novog požara uključen je i jedan kanader.
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