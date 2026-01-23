VIDEO / Novinar Vučićevog medija provocirao Piculu

Picula je smireno reagirao na provokacije novinara.
U zgradi Narodne skupštine Srbije u Beogradu došlo je do incidenta u kojem su novinari tabloida Informer ušli u dio prostora koji je inače zatvoren za medije te ondje upućivali provokativna pitanja oporbenim političarima i stranim gostima, piše Dnevnik.hr.
Prema dostupnim snimkama, novinar Informera, medija bliskog predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću,obraćali su se hrvatskom europarlamentarcu Toninu Piculi i oporbenom političaru Zdravku Ponošu. Iznosili su politički obojene tvrdnje i postavljali provokativna pitanja dok su sve snimale kamere tog medija.
Na snimku se nalazi Miroslav Planojević, pripadnik JZO, zadužen za obezbedjenje Narodne skupštine.— Stefan Janjić (@advokatjanjic) January 23, 2026
Omogućio je ekipi Informera pristup delu zgrade gde inače nije dozvoljen pristup medijima kako bi mogli da provociraju narodne poslanike.
Tvrdi da je to odobreno od strane… pic.twitter.com/j8z5NJwily
Ulazak novinara u navedeni prostor odvijao se uz prisutnost i bez intervencije osiguranja.
Jedno od pitanja upućenih Toninu Piculi glasilo je: "Je li ubijanje i progon Srba legitimno pravo?". Picula nije odgovarao na provokacije te je ostao smiren.
Nakon toga, novinar se obratio Zdravku Ponošu kojeg je pitao je li morao na sastanak s Piculom jer ima hrvatsku putovnicu i može li nešto reći i za srpski medij kada je već mogao razgovarati s Piculom. Ponoš je na to kratko odgovorio: "Vi niste srpski medij. Vi niste medij".
Sahrana glasila sekte:— 𝙁𝙀𝙍𝙈𝘼𝙉 ▶︎ (@FermanTwitt) January 23, 2026
- Zdravko, razgovarate sa Piculom, da li je to normalno?
* Ne razgovaram sa vama, to je puno nenormalnije!
Do kraja je još zanimljivije, gde Ponoš kaže, vi niste srpski mediji.
::::::
Ko je ovom balvanu dao akreditaciju za izveštavanje iz Skupštine!? pic.twitter.com/Kuq8cqLUgG
Incident se dogodio na dan dolaska Misije Europskog parlamenta u Beograd, čiji je cilj procjena stanja demokracije i funkcioniranja institucija u Srbiji.
