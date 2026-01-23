Oglas

INCIDENT U SKUPŠTINI

VIDEO / Novinar Vučićevog medija provocirao Piculu

N1 Info
23. sij. 2026. 17:26
Picula je smireno reagirao na provokacije novinara.

U zgradi Narodne skupštine Srbije u Beogradu došlo je do incidenta u kojem su novinari tabloida Informer ušli u dio prostora koji je inače zatvoren za medije te ondje upućivali provokativna pitanja oporbenim političarima i stranim gostima, piše Dnevnik.hr.

Prema dostupnim snimkama, novinar Informera, medija bliskog predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću,obraćali su se hrvatskom europarlamentarcu Toninu Piculi i oporbenom političaru Zdravku Ponošu. Iznosili su politički obojene tvrdnje i postavljali provokativna pitanja dok su sve snimale kamere tog medija.

Ulazak novinara u navedeni prostor odvijao se uz prisutnost i bez intervencije osiguranja.

Jedno od pitanja upućenih Toninu Piculi glasilo je: "Je li ubijanje i progon Srba legitimno pravo?". Picula nije odgovarao na provokacije te je ostao smiren.

Nakon toga, novinar se obratio Zdravku Ponošu kojeg je pitao je li morao na sastanak s Piculom jer ima hrvatsku putovnicu i može li nešto reći i za srpski medij kada je već mogao razgovarati s Piculom. Ponoš je na to kratko odgovorio: "Vi niste srpski medij. Vi niste medij".

Incident se dogodio na dan dolaska Misije Europskog parlamenta u Beograd, čiji je cilj procjena stanja demokracije i funkcioniranja institucija u Srbiji.

Tonino Picula

