Picula: Čekamo da Trump do kraja otkrije svoje karte u Davosu
Za N1 studio uživo s našim Hrvojem Krešićem se iz Strasbourga javio europarlamentarac Tonino Picula, gdje je u tijeku plenarna sjednica Europskog parlamenta. Komentirao je rastuće napetosti između SAD-a i Europe, potaknute najavama američkog predsjednika Donalda Trumpa o preuzimanju Grenlanda.
"Ako je točna ona pretpostavka koja je davno izrečena da će se EU razvijati kroz krize, ovo je vrijeme svakako vrijeme prvorazredne prilike da EU nadogradi svoj dosadašnji način funkcioniranja," ocjenjuje situaciju Picula.
"Dakle, riječ je o praktički kriznom modu u kojem se nalaze institucije EU-a. I dosta, to se i osjeća ovdje na redovnoj sjednici Europskog parlamenta, okolnosti su posebno izvanredne. Kada već govorimo o rastućoj napetosti između Washingtona i EU-a, trebalo bi reći da su praktički sve oči uprte u švicarski Davos, gdje se očekuje da će sutra američki predsjednik demonstrirati što očekuje od Europske unije, odnosno da do kraja otvori karte kako i na koji način misli realizirati ono što najavljuje duže vrijeme - intervenciju na Grenlandu."
"Naravno da Europska unije dobrim dijelom još uvijek bojažljivo otvara svoje karte, oni očekuju što će se dogoditi u Davosu, ali raste primjetno jedan osjećaj jedinstva unutar EU-a, s obzirom na izvanredne okolnosti", kaže Picula.
Na pitanje koliko taj osjećaj jedinstva široko zahvaća europsku političku scenu, te kakvog su stajališta trenutno europski konzervativci koji su godinama bili oduševljeni Trumpom, Picula odgovara:
"Povukao bih paralelu s onim što se događalo prije i neposredno nakon Putinove invazije na Ukrajinu. Prije same invazije, ovdje su mnogi Putinovi obožavatelji bili izuzetno glasni, međutim, onoga trenutka kada su ruske trupe prešle granicu u Ukrajinu, kada je postalo posve jasno da se radi o brutalnoj invaziji na suverenu državu, neko su vrijeme utihnuli. Naravno, s vremenom su ponovno postali glasni. Jednako tako, čini mi se, da i oni koji u predsjedniku Trumpu vide nekakvo političko biće koje je naprosto posve superiorno svemu ostalome, oni ovoga trenutka ne izražavaju tu svoju privrženost MAGA ideologiji na način na koji su to radili prije nego je Trump bjelodano otkrio da želi prisvojiti Grenland. Proeuropske političke grupacije u EP-u ipak vrlo jasno izražavaju svoj decidirani stav u korist prije svega prava Grenlanđana da sami odlučuju o svojoj sudbini, i podržavaju Dansku."
Što može učiniti Europski parlament?
"Može sugerirati različita rješenja, on potiče i Europsku komisiju na zauzimanje političkih stavova. Čini mi se da svi ovog trenutka očekuju što će Trump reći u Davosu, ali negdje u ladicama, ili sad i već na radnim stolovima se na neki način nalaze instrumenti Europske unije koji su osmišljeni za sučeljavanje sa svima, osim naravno sa SAD-om."
"Riječ je, recimo, o čuvenoj "bazuki", instrumentu koji služi kako bi EU snažno odgovorila onima koji je ucjenjuju na globalno razini. Te mjere protiv prisile koje postoje već tri godine mogu doista imati snažan utjecaj za bilo onoga za koga EU ocijeni da ih ugrožava. Čini mi se da je to nešto što EP nešto jasnije zagovara nego druge dvije institucije - Europska komisija i Europsko vijeće, koje još, naravno, daje šansu dijalogu američkim partnerima. Ali, na kraju krajeva, o tome će presuditi Donald Trump s obzirom na ono što on najavljuje, a što doista snažno ugrožava ne samo transatlantsko zajedništvo, nego funkcioniranje NATO-a i funkcioniranje Europske unije.
