Picula: Čekamo da Trump do kraja otkrije svoje karte u Davosu

"Povukao bih paralelu s onim što se događalo prije i neposredno nakon Putinove invazije na Ukrajinu. Prije same invazije, ovdje su mnogi Putinovi obožavatelji bili izuzetno glasni, međutim, onoga trenutka kada su ruske trupe prešle granicu u Ukrajinu, kada je postalo posve jasno da se radi o brutalnoj invaziji na suverenu državu, neko su vrijeme utihnuli. Naravno, s vremenom su ponovno postali glasni. Jednako tako, čini mi se, da i oni koji u predsjedniku Trumpu vide nekakvo političko biće koje je naprosto posve superiorno svemu ostalome, oni ovoga trenutka ne izražavaju tu svoju privrženost MAGA ideologiji na način na koji su to radili prije nego je Trump bjelodano otkrio da želi prisvojiti Grenland. Proeuropske političke grupacije u EP-u ipak vrlo jasno izražavaju svoj decidirani stav u korist prije svega prava Grenlanđana da sami odlučuju o svojoj sudbini, i podržavaju Dansku."