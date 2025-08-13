VIDEO / Zviždači traže istragu protiv Hrvatske liječničke komore i sudaca

Udruga zviždača RH pozvala je u srijedu na istragu protiv Hrvatske liječničke komore (HLK) i sudaca zagrebačkog Županijskog suda zbog, kako kažu, nezakonitih zarada, te podnijela kaznenu prijavu protiv Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije tvrdeći da postoji niz nepravilnosti.
''Tražimo da se obrade njihove satnice na Županijskom sudu i u HLK. Poanta je da to Državno odvjetništvo nije istražilo, a sada je to na istražnom sucu'', izjavila je predsjednica Udruge zviždača Marija Divić.
Dodala je kako su se ročišta Suda časti HLK protiv liječnika koje je komora tužila za određene prekršaje, održavala u radno vrijeme Županijskog suda, ocijenivši da su time 'nezakonito ostvarili duplu zaradu, radeći u dvije javne ustanove istovremeno'.
''Ako to usporedimo s radom liječnika koji rade u privatnim poliklinikama, oni tamo mogu raditi uz dozvolu i ugovor, ali ne mogu raditi dok im traje bolničko radno vrijeme od 12 do 16 sati. A to su radili suci'', naglasila je Divić.
Udruga zviždača traži da se nezakonito ostvarene zarade vrate u državni proračun.
''Naša obveza kao građana i stručnjaka jest prijaviti, a na istražnim je tijelima da pokažu javno evidencije koje prozivamo. Naveli smo i svjedoke i liječnike, bit će ih još. Samo tako možemo izliječiti sustav i ne dozvoliti nepotizam, udruživanje i suđenja po nalogu moćnijeg'', rekla je Divić.
Kaznena prijava protiv Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije
Osim HLK i sudaca, Udruga zviždača podnijela je kaznenu prijavu protiv Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije zbog niza nepravilnosti koje je pronašla i Državna revizija, rekla je dopredsjednica Josipa Rodić, ujedno i predsjednica Hrvatske udruge ugovornih ordinacija (HUUO).
''Radi se o neobjavljivanju plana rada i razvoja Doma zdravlja za svaku posebnu godinu, liječnike koji odlaze u mirovinu ne nasljeđuju specijalistički usavršeni liječnici, a tu su i nepravilnosti u financijama. Ukupni manjak za 2023.godinu iznosio je preko 4,5 milijuna eura, što je enorman novac'', dodala je dr. Rodić na konferenciji za novinare, održanoj u prostoru ispred njezine ambulante u Zagrebu.
Kako bi se sačuvala mreža primarne zdravstvene zaštite, liječnicima treba dozvoliti rad do 68. godine, kazala je Rodić, pozivajući se na izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
''Međutim, domovi zdravlja su se tu dosjetili, pa ugovornim liječnicima prijete da im neće produljivati zakup. Ako postoji kronični manjak liječnika, zašto imaju takav stav koji je i potpuno protuzakonit'', napominje predsjednica HUUO-a.
