Zelenski rekao Trumpu da Putin blefira

Volodimir Zelenski započeo je obraćanje zahvalom njemačkom kancelaru na domaćinstvu te na širem doprinosu Njemačke sigurnosti Ukrajine.
Sva događanja pratimo ovdje.
Rekao je da su svi čelnici koji su se danas sastali željeli "mir u Ukrajini, mir u Europi".
Objasnio je da su dogovorili skup načela uoči razgovora Donalda Trumpa i Vladimira Putina u petak te ponovno naglasio:
"Ono što se tiče Ukrajine, mora se raspravljati s Ukrajinom."
Zelenski je istaknuo kako Trump podržava prekid vatre i sigurnosna jamstva za Ukrajinu, dodavši:
"Rusija ne bi smjela imati pravo veta na ukrajinske NATO-aspiracije."
"Putin blefira"
Naglasio je da bi trebalo postojati zajednički pritisak na Rusiju, sankcije i jasna poruka da, ako Rusija u Aljasci ne pristane na prekid vatre, to načelo mora stupiti na snagu.
Zelenski je rekao kako je Trumpu i europskim čelnicima poručio da "Putin blefira – pokušava gurati naprijed duž cijele bojišnice".
Dodao je i da Putin blefira kada kaže da ga sankcije ne zanimaju i da ne djeluju:
"U stvarnosti, sankcije su vrlo učinkovite i štete ruskoj vojnoj ekonomiji."
Što očekuje od samita na Aljasci?
Na pitanje pod kojim bi uvjetima mogao razgovarati o razmjeni teritorija s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, Volodimir Zelenski rekao je:
"Čini mi se da uspjeh bilo kakvih pregovora prije svega ovisi o rezultatima i raspoloženju, a naše je raspoloženje sada jedinstveno i vrlo pozitivno."
