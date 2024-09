Vijećnici HDZ-a napustili sjednicu splitskog Gradskog vijeća

Podijeli :

Ivana Ivanovic/PIXSELL

Vijećnici HDZ-a napustili su u utorak sjednicu splitskog Gradskog vijeća jer im direktor Čistoće nije želio odgovoriti kako je angažirao tvrtku Dekra pri zapošljavanju radnika i je li za to proveo javnu nabavu.

“Puljak u mišjoj rupi”

Predsjednik splitskog HDZ-a i gradski vijećnik Tomislav Šuta je uoči tematske sjednice, posvećene gradskoj tvrtki Čistoća, predao 18 potpisa vladajućih iz gradskih kotareva koji su suglasni sa smjenom direktora Čistoće Ivice Karoglana.

Novinarima je izjavio da je gradonačelnik Ivica Puljak “danas u mišjoj rupi dok grad i dalje smrdi i šporak je, te da sve ono što vide i osjete sugrađani gradonačelnika ne zanima”.

Direktor Čistoće Ivica Karoglan rekao je gradskim vijećnicima da Čistoća Split nikada nije bila ono što danas radi jer danas se zna tko radi i njemu će se platiti.

Govorio je i o tome kako mu 68 djelatnika bilo na bolovanju i usprkos tome su posao morali obaviti.

Otkrio je i da Čistoća konačno ima dozvolu za oporabu otpada. “Oporaba prije otpada to je ono što danas radi Čistoća i na što sam jako ponosan. Ja to radim već 15 godina i znam to raditi”, kazao je Karoglan.

Na sjednici su oporbeni vijećnici ukazivali na loše stanje sa čistoćom grada, pokazujući fotografije prenatrpanih kontejnera i razbacanog smeća.

Tvrdili su da se otpad ne odvozi i da su gradske ulice prljave. Vijećnici HDZ– a su od direktora Čistoće Ivicu Karoglana tražili da se izjasni kako je angažirao tvrtku Dekra pri zapošljavanju radnika i je li za to proveo javnu nabavu. Nisu dobili odgovor pa su napustili sjednicu.

