AUTOMOBILIONA

Ovo je najprodavaniji model automobila na svijetu, a njegova tajna je u tri filozofije

author
Automobiliona
|
22. kol. 2025. 13:08
Automobiliona
Automobiliona

Toyota Corolla je najprodavaniji model automobila u svijetu, a iza njegove tajne kriju se japanske filozofije koje se mogu naći i u Hrvatskoj.

Svatko od nas želi biti dobar u onome što radi. No, nije poanta da budemo samo dobri - poanta je da svakim danom bude sve bolji u onome što radimo.

To ne možemo postići preko noći, već do toga dolazimo svojim radom, ustrajnošću i trudom. Malim koracima, korak po korak.

Sve to ima svoje ime, a zove se kaizen. Možda ste čuli za kaizen, jer riječ je o iznimno popularnoj filozofiji u Japanu koje se brojni drže, a posljednjih godina postaje sve popularnija i na zapadu.

Filozofija Kaizen duboko je ukorijenjena i u automobilski brend Toyotu. Kaizen je zapravo stup rasta, razvoja i poslovanja Toyote, što se na kraju krajeva može vidjeti I u evoluciji njihovih automobila.

A mi vas, s jednim od najvažnijih njihovih modela, Toyotom Corollom, vodim u potragu za kaizenom u Hrvatskoj.

Posebnu emisiju Automobilione gledajte u petak 22. kolovoza u 20:00 sati na N1 televiziji.

Teme
automobiliona automobiliona specijal

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
