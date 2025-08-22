AUTOMOBILIONA
Ovo je najprodavaniji model automobila na svijetu, a njegova tajna je u tri filozofije
Toyota Corolla je najprodavaniji model automobila u svijetu, a iza njegove tajne kriju se japanske filozofije koje se mogu naći i u Hrvatskoj.
Svatko od nas želi biti dobar u onome što radi. No, nije poanta da budemo samo dobri - poanta je da svakim danom bude sve bolji u onome što radimo.
To ne možemo postići preko noći, već do toga dolazimo svojim radom, ustrajnošću i trudom. Malim koracima, korak po korak.
Sve to ima svoje ime, a zove se kaizen. Možda ste čuli za kaizen, jer riječ je o iznimno popularnoj filozofiji u Japanu koje se brojni drže, a posljednjih godina postaje sve popularnija i na zapadu.
Filozofija Kaizen duboko je ukorijenjena i u automobilski brend Toyotu. Kaizen je zapravo stup rasta, razvoja i poslovanja Toyote, što se na kraju krajeva može vidjeti I u evoluciji njihovih automobila.
A mi vas, s jednim od najvažnijih njihovih modela, Toyotom Corollom, vodim u potragu za kaizenom u Hrvatskoj.
Posebnu emisiju Automobilione gledajte u petak 22. kolovoza u 20:00 sati na N1 televiziji.
