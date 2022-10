Podijeli:







Vilim Ribić iz Nezavisnog sindikata znanosti i obrazovanja komentirao je za N1 Studio uživo pregovore i Vladinu novu ponudu.

“Vlada je izašla s jednom opet alibi ponudom. Većina sindikata to odbacuje. To nije pomak, ne možete dati 250 kuna jednokratno i ne ispuniti očekivani rast plaća. Mi se sada borimo za cijenu rada i kupovnu moć”, ističe Ribić.

Dodaje kako je način i metoda kojom se Vlada cjenka daleko ispod razine koja je primjerena demokratskim vladama i praksi drugih razvijenih zemalja.

“Ne možete se cjenkati. Postoji statistika i pratite rast plaća. To nije cjenkanje već su progovori nešto što proizlazi iz ekonomskih statističkih podataka. Kad uzmete te podatke vidite da ljudima pada kupovna moć. Vlada ne radi te usporedbe. Tako u ozbiljnim državama ne idu pregovori, postoji nešto što se zove politika plaćanja i postoje ciljevi politke plaćanja”, tvrdi.

Kao primjer dobre prakse navodi Norvešku gdje se plaća u javnom sektoru određuje automatski s prosječnim rastom i padom plaća u izvoznom sektoru.

“Vladi nije stalo da radnih ljudi, imaju druge ciljeve i prioritete. Plaće ljudi u javnim i državnim službama su ostaci ostataka kad se svi drugi njihovi politički ciljevi namire. Marić je 2019. godine govorio da će se proračun raspasti ako će se dizati plaće, ništa se nije raspalo. Ne zna se što su ciljevi i politika plaćanja”, smatra Ribić.

Uzrok inflacije je, dodaje, troškovne naravi, rastu cijene energetike, hrane,…

“Kako će smanjenje plaća suzbiti inflaciju, a energenti će i dalje biti skupi? To je besmisleno. Mi to govorimo na pregovorima, a ministar financija se srdi što mi njemu na javnom mjestu držimo lekcije. Misli da smo mi njegovi studenti. On je sada politička figura, a ne profesor na Ekonomskom fakultetu. Nastoji to prikazati kao stručno pitanje, ali to je političko pitanje”, naglašava.

Bez datuma štrajka

Kaže kako još nisu donijeli odluku o štrajku.

“Postoji problem među sindikatima pa još uvijek nismo odredili datum štrajka jer ima sindikata koji nas koče, koji ili ne mogu ili misle da ne mogu ili imaju neke druge motive. Već se kasni, odavno smo trebali jače pritisnuti”, smatra Vilim Ribić.