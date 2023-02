Odluka suda: Ukidanje mjere roditelj odgojitelj je zakonito!

Podijeli :

Visoki upravni sud u ponedjeljak je odlučio je da je nova gradska odluka o novčanoj pomoći za roditelje odgojitelje u Zagrebu zakonita, pa će se ona smanjiti na iznos minimalne plaće u Hrvatskoj od 1. travnja.

Naknada se dodatno smanjuje od 1. srpnja na 50 posto minimalne plaće, dok već u rujnu ove godine iz mjere izlaze oni roditelji čije je najmlađe dijete navršilo sedam godina.

Vijeće za ocjenu zakonitosti općih akata, čija je predsjednica Sanja Otočan, u presudi je odbacilo navode udruga roditelja odgojitelja koje su tvrdile da odluka nije zakonita. Time je i povuklo privremenu mjeru obustave primjene odluke.

Nezadovoljstvo takvom odlukom izrazili su iz udruga roditelja odgojitelja, te najavili da će protiv nje tražiti pravnu zaštitu Ustavnog suda.

Podsjetimo, ovo je bilo drugi put da su udruge tražile mišljenje suda o namjeri gradske vlasti da smanji, a potom i ukine tu naknadu. Udruge su prvi put zatražile zaštitu suda na odluku grada po kojoj su se već u svibnju primanja za roditelje odgojitelje trebala biti drastično smanjena – sa 65% bruto plaće u gospodarstvu u Zagrebu, na tisuću kuna i da se skrati tako da je primaju do 7., a n do 15. godine djeteta. Visoki upravni sud je to u srpnju odgodio s objašnjenjem da korisnicima treba više vremena za prilagodbu, te da im treba osigurati kompenzacijske mjere.

Gradska skupština potom je u rujnu donijela odluku po kojoj bi smanjenje naknade krenulo od 1. travnja 2023. kad bi se naknada smanjila sa 65% prosječne bruto plaće u gospodarstvu u Zagrebu na iznos minimalne plaće u Hrvatskoj, a od 1. srpnja na 50% minimalne plaće.

