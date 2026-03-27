Izvanredno stanje
Vjetar u Zagrebu šiba preko 90 km/h, snježne mećave u Gorskom kotaru i Lici, palo preko pola metra snijega
Nepovoljne su prilike diljem zemlje, jak snijeg i dalje pada u Gorskoj Hrvatskoj, kiša je mjestimice obilna, vjetar orkanski.
Na snazi je najviši, crveni stupanj upozorenja za zagrebačku regiju, gdje udari vjetra prelaze 90 km na sat. Još snažniji su udari bure pod Velebitom, preko 115 km na sat, otkrivaju podaci s automatskih postaja Državnog hidrometeorološkog zavoda.
Vjetrovite prilike očekuju se i u drugom dijelu petka. Također, još treba računati na lokalno obilniju oborinu, mjestimice izraženije pljuskove s grmljavinom, izglednije u Dalmaciji, i podebljavati će se postojeći snježni pokrivač.
Vikend donosi postupno smirivanje vremena. Još tijekom subote treba računati na kišu i snijeg, uglavnom u kopnenim krajevima. Mjestimice u Dalmaciji još može biti pljuskova, dok će na sjevernom Jadranu biti pretežno sunčano.
U nedjelju također još na kopnu može biti malo kiše i snijega, dok će sunčanije biti na Jadranu.
