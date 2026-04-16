Astronauti održali prvu konferenciju nakon povratka na Zemlju: Otkrili što ih je sve rasplakalo

Četveročlana posada misije Artemis II održala je svoju prvu konferenciju za medije otkako su se vratili na Zemlju.
Oglas
Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen govorili su o svom povijesnom letu oko Mjeseca i natrag.
Pilot Victor Glover rekao je da film ne bi mogao „dočarati” misiju – smatra da bi televizijska serija bila prikladnija, a zapovjednik Reid Wiseman priznao je da bi, da su imali lander, posada možda pokušala sletjeti na Mjesec jer su mu se toliko približili. Tijekom poziva s obiteljima na Zemlji svi su astronauti zaplakali, priznao je jedan od njih, piše Sky News.
"Svatko od nas je plakao": Astronauti o uspomenama sa Zemlje
Astronaut Reid Wiseman kaže da je sa sobom u svemir ponio bilješke s porukama koje su mu napisali prijatelji, kao i narukvicu koju je izradila njegova kći.
Govoreći o emocionalnoj vrijednosti tih predmeta, Wiseman kaže:
„Stvari koje su vam bile jako važne pri polijetanju u svemir mogu postati manje važne u svemiru, a stvari koje su u početku bile tek usputne mogu postati apsolutno najvažnije što ste mogli ponijeti. Mislim da smo, gledano u cjelini, tu napravili prilično dobar posao.”
Kaže da je svaki od njih imao dvije prilike nazvati svoje obitelji iz svemira.
„Svatko od nas je plakao. Mislim, nitko nije prošao kroz to bez suza”, rekao je.
Christina Koch, jedna od četvero članova posade misije Artemis II, rekla je da joj je teško ponovno se priviknuti na nedostatak bestežinskog stanja te je dala savjete budućim astronautkinjama. Evo što je rekla: „Za mene, mislim da je najvažnija riječ koja opisuje sve te iznimne stvari s kojima ćete se susresti, sve ono što će se od vas tražiti da učinite, kako da reagirate, da budete dio toga i doprinesete – poniznost.
Ako zapamtite da je biti dio tima vaš glavni cilj i najvažnija stvar koju stavljate ispred svega ostalog, onda kada svijet pokuša to postignuće prikazati drugačijim nego što ono zapravo jest – a to je timski uspjeh – vi ćete to znati, i ono što govorite odražavat će kako ga doista vidite."
„Nepoznato je puno strašnije od poznatog”
Koch izražava uvjerenje da će buduća misija Artemis sletjeti na Mjesec. Kaže da ju je misija naučila kako je moguće ostvariti ciljeve uz naporan rad. Dodala je: „Ova misija me naučila da je nepoznato puno strašnije od poznatog.
Svaki put kad bismo ostvarili neki cilj testiranja u misiji, pogledali bismo se i rekli: ‘To je zapravo prošlo prilično dobro.’
To zapravo nije nužno bilo lako, jer je zahtijevalo puno rada, ali bilo je lako to ostvariti kao tim jer smo uložili trud. Znamo kako uložiti trud da bismo postigli cilj kad za to dođe vrijeme.”
LIVE: Back at home in Houston, our Artemis II astronauts are talking about their mission around the Moon. https://t.co/cPsWP4h0Fv— NASA (@NASA) April 16, 2026
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas