EU na razgovorima s Magyarom, milijuni su u pitanju: "Vrijeme ističe za nekoliko tema"

Dužnosnici Europske komisije sastat će se u petak u Budimpešti s timom kandidata za mađarskog premijera Petera Magyara, samo pet dana nakon njegove izborne pobjede, kako bi započeli proces odmrzavanja 17 milijardi eura iz fondova EU,koji su bili zamrznuti tijekom Orbanove administracije, a na dnevnom redu su i sporovi vezani uz Ukrajinu.

Magyar je osigurao uvjerljivu pobjedu na izborima prošle nedjelje, čime je okončana 16-godišnja vladavina Viktora Orbana. Ključno predizborno obećanje bilo je obnoviti veze Mađarske s EU i deblokirati milijarde sredstava koja su bila zamrznuta zbog zabrinutosti oko vladavine prava i korupcije. Od 27 milijardi eura namijenjenih Mađarskoj, 17 milijardi eura ostaje zamrznuto.

"Vrijeme ističe za nekoliko tema, bilo da govorimo o zajmu za Ukrajinu, bilo da govorimo o fondovima EU. U interesu je Mađarske, u interesu je EU-a, da što prije ostvarimo napredak", rekla je glasnogovornica Komisije Paula Pinho.

Euronews doznaje da će delegacija EU-a uključivati ​​stručnjake iz proračuna i Mehanizma za oporavak i otpornost (RRF) - fonda EU-a za oporavak nakon Covida. Očekuje se da će pružiti tehničku pomoć Magyarovom timu kako bi pomogli u izmjeni zakonodavstva u Mađarskoj.

Pitanje sredstava za oporavak posebno je hitno. Mađarska bi, naime, mogla izgubiti gotovo 10 milijardi eura ne bude isplate prije kraja kolovoza.

U ponedjeljak je Magyar iznio plan u četiri koraka za ispunjavanje uvjeta za pristup sredstvima, uključujući pridruživanje Uredu europskog javnog tužitelja (EPPO), vraćanje neovisnosti pravosuđa i zaštitu akademske slobode.

Magyar je već dva puta razgovarao s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, koja je obećala svoju podršku. Odluka Bruxellesa da pošalje delegaciju samo pet dana nakon glasovanja široko se smatra političkim signalom.

"Treba brzo raditi na obnovi, preusmjeravanju i reformama", objavila je von der Leyen u objavi na društvenim mrežama nakon razgovora s Magyar u srijedu.

Deblokiranje fondova EU neće biti jedina točka na dnevnom redu u petak. Mađarska ima niz neriješenih sporova s ​​Bruxellesom, posebno oko Ukrajine. Zemlja trenutno uskraćuje paket pomoći EU-a Ukrajini od 90 milijardi eura, nakon što je Orban blokirao prethodno dogovorenu odluku na samitu EU u ožujku.

Mađarska je također odgodila otvaranje pregovaračkih poglavlja u procesu pristupanja Ukrajine EU-u i zadržala plaćanja putem Mirovnog instrumenta za Ukrajinu.

Ostaje nejasno hoće li se sporazum o fondovima EU i pitanjima vezanim uz Ukrajinu objediniti. Bruxelles je naglasio da ne nameće nikakve nove uvjete za isplatu sredstava i da njegov stav o ukrajinskom kreditu ostaje nepromijenjen.

Za nadolazeću mađarsku vladu, brzo odobravanje obveza vezanih uz Ukrajinu nakon stupanja na dužnost nosi političke rizike. Tijekom kampanje, Orban je Tiszu više puta prikazivao kao marionetu Ukrajine i Bruxellesa. U srijedu je Magyar pozvao Orbana da ukine svoj veto prije odlaska s dužnosti.

Mađarska je blokirala ukrajinski kredit dijelom zbog dugogodišnjeg spora oko naftovoda Družba, ključne arterije mađarske opskrbe energijom koja je oštećena u ruskom napadu krajem siječnja.

"U sljedećih 30 dana Orbanova vlada i dalje djeluje kao izvršna vlast. Dakle, mislim da će, ako se Družba ponovno pokrene, Viktor Orban ukinuti svoj tehnički veto", rekao je Magyar u intervjuu za mađarski javni emiter u srijedu.

Ukrajina je oklijevala s provođenjem popravaka, navodeći tehničke poteškoće i sigurnosne probleme. Međutim, nekoliko dana nakon mađarskih izbora, predsjednik Volodimir Zelenski najavio je planove za obnovu naftovoda do kraja travnja.