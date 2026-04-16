Picula o padu Orbana: Vučić i Dodik su izgubili snažnog pokrovitelja

N1 Info
16. tra. 2026. 21:35
O tome kakve posljedice na hrvatsko istočno susjedstvo, ali i europsku političku scenu ostavlja odlazak Viktora Orbana s vlasti u Mađarskoj za HRT je komentirao europarlamentarac iz skupine socijalista i demokrata te izvjestitelj za Srbiju, Tonino Picula.

Za neuspjeh Viktora Orbana na izborima Tonino Picula smatra da su ključne dvije stvari, a to su "kritična masa građanskog nezadovoljstva i jasna alternativa Orbanovoj velevlasti", piše HRT.

- Orbanu ovaj put nije bio dovoljan ni cijeli katalog optužbi prema Bruxellesu, podmetanja oporbi i oslonac na sustav namješten tako da bude gotovo nesmjenjiv. U srazu s biračkim tijelom dobio je plebiscitarnu poruku, ne možeš više, rekao je.

- Birači su dvotrećinskom većinom odlučili da im je bilo dosta života u ambijentu endemske korupcije, urušenog gospodarstva, izolacije u Europskoj uniji, ali i podilaženja ruskom autokratu, dodao je.

Podupiranje Vučića i Dodika

Osvrnuvši se na odnos koji je Orban njegovao s autoritarnim čelnicima na Balkanu, poput srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića te donedavnog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, Picula je istaknuo kako su oni sada ''izgubili snažnog pokrovitelja''.

- Orbanova Mađarska bila je za Srbiju pod Vučićevim vodstvom ona članica Europske unije koja je sustavno štitila sve destruktivne politike Beograda i sprječavala sankcioniranje beogradskog režima u europskim institucijama, rekao je.

Picula smatra da se utjecaj i važnost koju je Orban imao za Vučića može dobro iščitati s naslovnica tabloida u Srbiji koje predstavljaju ''lice režima''.

- Oni se ovih dana trude jako objasniti kako se mađarski scenarij nikako ne može ponoviti u Srbiji. To me podsjeća na zviždanje nekog tko je uplašen u mraku, kazao je.

Nužna promjena stava EU-a prema Vučiću

Unatoč tome, Picula je priznao da u zemljama poput BiH i Srbije vlada ''slabost demokratske oporbe i građanskog otpora'' te ustvrdio kako Vučića i Dodika put prema Europskoj uniji ''niti ne zanima''.

- Vučić donekle, protokolarno fingira interes isključivo zbog novca koji mu je cijelo ovo vrijeme stizao iz Bruxellesa ma što on radio, ustvrdio je.

- Postoje svi razlozi da se konačno promjeni ne samo narativ Europske unije prema Vučićevoj Srbiji nego ono što je puno važnije, a to je politika. Jedini jezik koji on razumije je jezik financijskog pritiska. Njega ne brine zatvaranje pregovaračkih poglavlja, njega brine zatvaranje financijske slavine, zaključio je Picula.

