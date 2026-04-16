UN-ovi stručnjaci za ljudska prava pozvali na pravdu za žrtve iz Epsteinovih dosjea

Neovisni stručnjaci UN-a za ljudska prava u četvrtak su pozvali na pravdu i odgovornost za mlade žene i djevojke koje su sustavno bile žrtve trgovine ljudima, prema navodima sadržanim u tzv. Epsteinovim dosjeima.
Oglas
Stručnjaci koje je imenovalo Vijeće za ljudska prava također su izdali opće upozorenje o „trajnom nasilju patrijarhalnih sustava moći” koje se otkriva u tim dokumentima, a koje je Ministarstvo pravosuđa SAD-a počelo objavljivati krajem prošle godine, javlja UN News.
Opsežna zbirka dokumenata, fotografija, zapisa o letovima i drugih materijala povezanih s istragama aktivnosti preminulog njujorškog financijaša i osuđenog seksualnog prijestupnika nad djecom Jeffreyja Epsteina posljednjih je mjeseci predmet značajnih pravnih i političkih rasprava u Washingtonu i šire.
Poziv na transparentnu istragu
„Duboko smo zabrinuti zbog vjerodostojnih navoda u ‘Epsteinovim dosjeima’ o sustavnoj trgovini mladim ženama i djevojkama u svrhu seksualnog iskorištavanja te pozivamo na potpunu i transparentnu istragu“, naveli su stručnjaci u izjavi.
Navodi impliciraju visoke političare, javne osobe, diplomate, globalne poslovne lidere i istaknute akademike te opisuju raširenu trgovinu djevojkama i mladim ženama preko više međunarodnih granica tijekom desetljeća.
Situacija ukazuje na ukorijenjenu diskriminaciju i nasilje patrijarhalnih sustava moći te povezane propuste u osiguravanju odgovornosti, izjavila je Siobhán Mullally, posebna izvjestiteljica za trgovinu ljudima, osobito ženama i djecom, zajedno s članovima Radne skupine za diskriminaciju žena i djevojaka.
Stručnjaci su naglasili da je trgovina djecom i mladim ženama ozbiljno kazneno djelo i teško kršenje ljudskih prava te su izrazili duboku zabrinutost zbog „potpuno neadekvatnog” odgovora nacionalnih vlada i tijela za provedbu zakona.
Kultura nekažnjivosti
„Neuspjeh u osiguravanju odgovornosti perpetuira kulturu nekažnjivosti koja nesrazmjerno šteti ženama i djevojkama i potkopava obećanje jednake zaštite prema međunarodnom pravu o ljudskim pravima“, navodi se u izjavi neovisnih stručnjaka.
Osim toga, trgovina djecom u svrhu seksualnog iskorištavanja uništava djetinjstvo i ima razorne dugoročne posljedice za žrtve.
Stručnjaci su podsjetili vlade na njihovu obvezu da spriječe trgovinu ljudima, zaštite žrtve i osiguraju pristup pravdi i učinkovitim pravnim lijekovima, uključujući naknadu štete.
Podrška žrtvama
„Žrtve i preživjele moraju biti u središtu učinkovitih, traumatski informiranih i rodno osjetljivih odgovora na trgovinu ljudima“, navodi se u izjavi.
„Moraju im se osigurati medicinska pomoć, uključujući reproduktivno i seksualno zdravlje, psihosocijalna podrška te dugoročne mjere društvene uključenosti i oporavka.“
Uz slabljenje globalne pažnje oko slučaja, stručnjaci su pozvali na konkretne mjere, odgovornost i hitne korake kako bi se osigurao pristup pravdi, kao i reparacije, jamstva neponavljanja i transparentnost.
„Države imaju obvezu djelovati, a ta je obveza odavno zakasnila“, poručili su.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas