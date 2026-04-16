Predstavljen zbornik radova o međimurskom piscu Kristianu Novaku

Zbornik radova "Vodič kroz suvremenu hrvatsku književnost: Kristian Novak - Ciganin, ali najljepši" predstavljen je u četvrtak navečer u Novinarskom domu u Zagrebu.
Oglas
Zbornik su predstavili glavni urednik nakladne kuće AGM Kruno Lokotar, pisac Kristian Novak, ravnatelj Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu Boris Jokić, suurednica izdanja Helena de Karina i ilustrator Enver Krivac.
Jokić je istaknuo kako su obje knjige - Novakov roman "Ciganin, ali najljepši" te zbornik radova o njemu iznimno vrijedne.
Njihova je vrijednost, smatra, ne samo za književni kanon i književnost nego za hrvatsko društvo. Knjigu "Ciganin, ali najljepši" kao i prethodne dvije Novakove knjige smatram vrhuncem, ne samo trenutne, nego hrvatske književnosti uopće, ustvrdio je Jokić.
Toliko ih smatram dobrima da sam u vrijeme kad sam vodio nesretnu kurikularnu reformu djelo Kristiana Novaka stavio kao djelo za cjelovito čitanje u hrvatskim školama, rekao je Jokić i dodao kako je znao da Novakova djela mogu proširiti svijet svih mladih ljudi kad dođu u dodir s tim svijetom.
Ocijenio je kako je "Vodič kroz suvremenu hrvatsku književnost: Kristian Novak - Ciganin, ali najljepši" imaginarij koji pokazuje svijet u svoj njegovoj ljepoti.
Kruno Lokotar je istaknuo kako je nakon puno sati rada, inovativnih i funkcionalnih ideja, konačno stigao prvi naslov knjižnice Platina.
Naglasio je kako su se mnogi autori ugradili u zbornik o knjizi, a posebno je istaknuo Helenu de Karinu kao suurednicu, ilustratora Envera Krivca te oblikovatelja Antonia Dolića.
Ovo je knjiga, ustvrdio je, koja kao nitko prije čitatelje vodi kroz roman. Dvanaest eseja istaknutih autora i još pokoji popratni tekst otvaraju različite poglede na roman, rekao je i dodao kako u knjizi pedesetak ilustracija Envera Krivca i dvije Martine Poljak stvaraju osebujni vizualni svijet romana.
Istaknuo je kako čitatelje kroz složeni pejzaž motiva i fenomena brižljivo vode međimurski čopleki koji s dozom humora razjašnjavaju manje poznate pojmove, a iskustvo čitanja i razumijevanja dodatno se širi gamifikacijom knjige, plakatom i nizom QR kodova koji vode na dodatne medijske materijale kojima se kontekstualiziraju teme i motivi knjige.
Helena de Karina kao ravnateljica gimnazije pozvala je u goste pisca Kristiana Novaka, što je, kako smatra, iznimna vrijednost za popularizaciju književnosti. Učenici su mu postavljali pitanja koja im nisu bila nametnuta s njezine strane, napomenula je i dodala kako su se u toj interakciji pojavila pitanja o kojima ni sama nije mogla razmišljati.
Preznojio sam se, naglasio je Novak, odgovarajući na pitanja učenika. Učenici su mi na potpuno neimpresioniran način postavljali pitanja, rekao je Novak.
U zborniku radova "Vodič kroz suvremenu hrvatsku književnost: Kristian Novak – Ciganin, ali najljepši" pišu Katarina Luketić, Marijana Hameršak, Boris Postnikov, Anera Ryznar, Nataša Jokić-Begić, Ana Fazekaš, Tomislav Pletenac, Nebojša Zelić, Pavle Bonča, Zoran Ferić, Jurica Pavičić, Ivica Buljan, Želimir Periš, Natalija Miletić.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas