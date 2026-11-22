"prijateljski odnosi"
Grlić Radman u Švicarskoj, evo što je poručio Hrvatima
Hrvatska zajednica u Švicarskoj promiče hrvatski nacionalni identitet i jača gospodarsku suradnju između dviju zemalja, poručio je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u subotu u Zuerichu.
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Ministar je u subotu boravio na svečanoj večeri povodom 25. obljetnice hrvatskog iseljeničkog portala Hrvati.ch zajedno s predstavnicima hrvatske zajednice i diplomatima obiju zemalja.
“Hrvatsku i Švicarsku povezuju prijateljski odnosi, zajedničke europske vrijednosti i snažne gospodarske veze”, istaknuo je Grlić Radman, navodi se u priopćenju njegova ministarstva. Podsjetio je i kako će dvije države 2027. godine obilježiti 35. obljetnicu uspostave diplomatskih odnosa.
Bilateralna robna razmjena u 2025. godini premašila je 600 milijuna eura, navodi se, a ministar je naglasio da je Švicarska jedan od “značajnijih stranih ulagača u Hrvatsku s ukupnim ulaganjima od 1,38 milijardi eura”.
Kao područja u kojima se suradnja može i treba dodatno razviti ministar je izdvojio napredne tehnologije, energetiku, farmaceutsku industriju, istraživanje i inovacije.
U tom je kontekstu podsjetio da su nobelovci hrvatskog podrijetla Lavoslav Ružička i Vladimir Prelog svoje znanstvene karijere gradili među ostalima upravo u toj planinskoj državi u srcu Europe.
Grlić Radman zahvalio je i Hrvatima koji danas prenose svoja znanja, kao i "hrvatskim poduzetnicima koji profesionalnim uspjesima i ulaganjima pridonose razvoju Hrvatske te dodatno povezuju gospodarstva dviju država”, navodi MVEP.
Čestitavši organizatorima Dražanu Mioču i Draženu Rožmanu na dva desetljeća uspješnog djelovanja portala, ministar je naglasio njegov doprinos informiranju i povezivanju hrvatskih iseljenika te promicanju hrvatske kulture i identiteta u Švicarskoj.
Središnji ured za Hrvate izvan RH smatra da Hrvata u Švicarskoj ima oko 80.000, čiji je broj u padu zbog naturalizacije.
Jedno od mjesta najbrojnije koncentracije Hrvata upravo je Zuerich, gdje je ministar boravio, a ističu se i Aargau, St. Gallen, Bern i druga, prema internetskim stranicama ureda.
“Hrvatska zajednica u Švicarskoj predstavlja jedan od najvažnijih mostova prijateljstva i suradnje dviju država te potvrdio trajnu predanost Vlade Republike Hrvatske očuvanju povezanosti s Hrvatima izvan domovine”, zaključio je Grlić Radman.
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