Sesvetska sela

VIDEO / Vlak prolazi, a prepreka dignuta: Strojovođa maše iz vlaka, on je "rampa"

N1 Info
24. tra. 2026. 08:33
U naletu vlaka, na pruzi kraj nogometnog igralista, smrtno stradala jedna osoba. Policijski ocevid je u tijeku. "nPhoto: Robert Anic/PIXSELL
Robert Anic/PIXSELL

Ostali korisnici su u komentarima napisali kako je ovo vrlo čest problem.

"Oprez ekipa iz Sesveta i Sesvetskih Sela! Po tko zna koji put rampa u Sesvetskim Selima ne radi", upozorio je jedan Zagrepčanin na TikToku gdje je objavio snimku iz automobila na kojoj se vidi kako vlak prolazi dok je rampa podignuta, prenosi Večernji list.

"Još i strojovođa iz vlaka maše, on je rampa, njegova ruka je očito rampa", kazao je u videu pitajući se hoće li netko to doći popraviti.

Ostali korisnici su u komentarima napisali kako je ovo vrlo čest problem. Nadaju se kako će nadležne službe reagirati i popraviti ovaj problem, istaknuli su ogorčeni građani.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
