Vozači, oprez! Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje

Kolnici su mokri ili samo vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, ponegdje ima i magle, a kraći su zastoji povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).

Mogući su i odroni, a HAK vozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te poziva da održavaju sigurnosni razmak između vozila.