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akcija PUZ-a

Vozači, oprez: Policija najavila pojačane kontrole u Zagrebu, evo što će posebno provjeravati

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Hina
|
06. srp. 2026. 07:28
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Igor Soban / Pixsell / ilustracija

Zagrebačka policija najavila je da će na svom području u utorak i srijedu, 7. i 8. srpnja, provesti preventivnu akciju "Nadzor vozača motocikala, mopeda, bicikala i osobnih prijevoznih sredstava" kojoj je cilj povećanje sigurnosti i sprječavanje najtežih prometnih prekršaja.

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Posebnu pozornost, najavljuje PUZ, obratit će se na prekršaje poput nepropisne brzine motocikala, nekorištenja zaštitne kacige vozača i putnika na motociklima i mopedima te osobnim prijevoznim sredstvima.

Policija će paziti i na to je li vozačima isteklo važenje prometne dozvole, kao i na to jesu li vozila registrirana te upravlja li njima vozač prije stjecanja prava na vožnju, kao i upravlja li bez odgovarajuće kategorije.

Pažnju će zagrebačka policija usmjeriti i na neisticanje odnosno nepropisno isticanje registarskih pločica te tehničku neispravnost vozila, kao i ostale prekršaje u prometu, a posebnu pozornost posvetit će i povratnicima-recidivistima u cestovnom prometu.

PUZ najavljuje i da će u provedbi akcije koristiti uređaje za mjerenje razine buke.

Kako bi bilo što manje tragičnih događaja i kako bi se sigurnost u cestovnom prometu podigla na još višu razinu, vozače i putnike u cestovnom prometu policija je pozvala da se pridržavaju zakonskih odredbi.

Teme
motocikli i mopedi nadzor prometa prometni prekršaji sigurnost prometa tehnička neispravnost vozila

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