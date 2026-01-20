Boris Vujčić iznenadio sve: "Europski parlament je bio protiv njega, željeli su da pobijedi drugi kandidat"

Ministri su Vujčića izabrali ispred finskog guvernera Ollija Rehna, koji je slovio kao glavni favorit, u trećem i posljednjem krugu glasanja, nakon što su ispali drugi teškaši, portugalski Mário Centeno i Latvijac Mārtiņš Kazāks, koje je Parlament preferirao za tu dužnost. Estonac Madis Müller i Litavac Rimantas Šadžius otpali su već u prvom krugu.