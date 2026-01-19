Oglas

Plenković: Izbor Vujčića veliko priznanje i Hrvatskoj

Hina
19. sij. 2026. 20:38
Boris Vujcic, guverner HNB-a, obratio se medijima povodom godisnjeg izvjesca Hrvatske narodne banke Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL

Predsjednik Vlade Andrej Plenković čestitao je na društvenoj mreži X guverneru HNB-a Borisu Vujčiću koji je izabran za potpredsjednika Europske središnje banke ističući kako je njegov izbor veliko priznanje i Hrvatskoj.

Kako je napisao Andrej Plenković, Eurogrupa nominirala je Vujčića, između šest kandidata, za novog potpredsjednika Europske središnje banke. Istaknuo je i kako je riječ o velikom međunarodnom uspjehu Hrvatske i snažnoj potvrdi stručnosti i kredibiliteta rada guvernera u proteklim godinama.

Dodao je i kako je Vlada predložila i sustavno lobirala za kandidaturu Borisa Vujčića čemu su značajan doprinos dali ministar financija Marko Primorac i hrvatska diplomacija, a posebno Stalno predstavništvo Hrvatske pri EU.

Premijer je također napisao kako Vujčićeva nominacija za drugu najvišu dužnost u Europskoj središnjoj banci predstavlja priznanje i Hrvatskoj kao novoj članici europodručja, koja je unatoč brojnim globalnim izazovima očuvala gospodarsku i financijsku stabilnost. 

Posebno je istaknuo da je Boris Vujčić prvi kandidat za potpredsjednika Europske središnje banke iz redova novih država članica EU-a te prvi iz srednje i istočne Europe. Na kraju se zahvalio državama članicama eurozone na potpori hrvatskom kandidatu.

Andrej Plenković Boris Vujčić Europodručje Europska središnja banka Hrvatska diplomacija Potpredsjednik ESB-a

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

