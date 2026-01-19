Plenković: Izbor Vujčića veliko priznanje i Hrvatskoj

Predsjednik Vlade Andrej Plenković čestitao je na društvenoj mreži X guverneru HNB-a Borisu Vujčiću koji je izabran za potpredsjednika Europske središnje banke ističući kako je njegov izbor veliko priznanje i Hrvatskoj.
Kako je napisao Andrej Plenković, Eurogrupa nominirala je Vujčića, između šest kandidata, za novog potpredsjednika Europske središnje banke. Istaknuo je i kako je riječ o velikom međunarodnom uspjehu Hrvatske i snažnoj potvrdi stručnosti i kredibiliteta rada guvernera u proteklim godinama.
Dodao je i kako je Vlada predložila i sustavno lobirala za kandidaturu Borisa Vujčića čemu su značajan doprinos dali ministar financija Marko Primorac i hrvatska diplomacija, a posebno Stalno predstavništvo Hrvatske pri EU.
Premijer je također napisao kako Vujčićeva nominacija za drugu najvišu dužnost u Europskoj središnjoj banci predstavlja priznanje i Hrvatskoj kao novoj članici europodručja, koja je unatoč brojnim globalnim izazovima očuvala gospodarsku i financijsku stabilnost.
Posebno je istaknuo da je Boris Vujčić prvi kandidat za potpredsjednika Europske središnje banke iz redova novih država članica EU-a te prvi iz srednje i istočne Europe. Na kraju se zahvalio državama članicama eurozone na potpori hrvatskom kandidatu.
