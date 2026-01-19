Boris Vujčić izabran za potpredsjednika Europske središnje banke

Za poziciju su se nadmetali Eesti Pank iz Estonije, Olli Rehn iz Finske, Martins Kazaks iz Latvije, Rimantas Šadžius iz Litve i Mario Centeno iz Porugala. Svi osim Litvanca i Portugalca su trenutno na dužnosti guvernera središnjih banaka u svojim državama. Mandat trenutnog potpredsjednika ECB-a, Španjolca Luisa de Guindosa, završava krajem svibnja ove godine.