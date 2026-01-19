Oglas

SASTANAK EUROGRUPE

Boris Vujčić izabran za potpredsjednika Europske središnje banke

N1 Info
19. sij. 2026. 18:53
Boris Vujčić
Zeljko Lukunic/PIXSELL

Na sastanku Eurogrupe u Bruxellesu, ministri financija država članica eurozone izabrali su Borisa Vujčića među šest kandidata u utrci za mjesto potpredsjednika Europske središnje banke (ECB).

Četvorica su otpala tijekom sastanka, a Vujčić je u finalu "pobijedio" Finca Ollija Rehna.

Za odluku je bila potrebna kvalificirana većina država članica eurozone, što znači najmanje 16 od 21 države, ali uz uvjet da tih najmanje 16 pokriva barem 65 posto ukupnog stanovništva eurozone.

Za poziciju su se nadmetali Eesti Pank iz Estonije, Olli Rehn iz Finske, Martins Kazaks iz Latvije, Rimantas Šadžius iz Litve i Mario Centeno iz Porugala. Svi osim Litvanca i Portugalca su trenutno na dužnosti guvernera središnjih banaka u svojim državama. Mandat trenutnog potpredsjednika ECB-a, Španjolca Luisa de Guindosa, završava krajem svibnja ove godine.

No, nadmašio ih je guverner Hrvatske narodne banke (HNB).

