Vukovar ulaže 2,2 milijuna eura u školarce i studente, evo svih uvedenih mjera

Tu su i stipendije za deficitarna srednjoškolska zanimanja kao i stipendije za sve redovne studente. Radi se i na proširenju rekonstrukciji i proširenju kapaciteta tri osnovne škole u Gradu (OŠ Mitnica, OŠ Dragutina Tadijanovića i OŠ Siniše Glavaševića) kako bi se mogla provoditi jednosmjenska nastava.