Od listopada roditelji u Vukovaru ponovno plaćaju vrtić, evo i cijene

Podsjetio je da je Odluku o besplatnim dječjim vrtića za svu djecu s područja Vukovara, donijela prijašnja gradska uprava na čelu s tadašnjim gradonačelnikom Ivanom Penavom, u ožujku ove godine, nekoliko mjeseci prije lokalnih izbora. Pavliček tvrdi da je odluka o besplatnim dječjim vrtićima "imala za cilj osigurati nešto dodatnih glasova" na izborima.
Tumačeći najavu o ponovnoj naplati dječjih vrtića, Marijan Pavliček rekao je kako „to nije nikakav hir gradonačelnika ili gradske uprave nego su prisiljeni na to".
"Procjena je kako se za potrebe besplatnih dječjih vrtića u Vukovaru godišnje mora osigurati oko 4,6 milijuna eura. Treba znati - kako je izvorni prihod Vukovara oko 16 milijuna eura - da je to nekih 30 posto proračuna. Ako bi zadržali tu mjeru vrlo brzo bi grad doveli u financijski stečaj što bi imalo nesagledive posljedice za projekte koji su u realizaciji kao i za budućnost Vukovara“, rekao je Pavliček.
Napomenuo je kako je ekonomska cijena vrtića, za jedno dijete, narasla na 494 eura te da će za boravak djece u vukovarskim vrtićima i dalje najveći dio sredstva osiguravati grad Vukovar.
Tako će roditelji plaćati nekih 19 posto cijene, resornom Ministarstvo će u cijeni sudjelovati s 21 posto, a preostalih 60 posto će osiguravati Grad Vukovar.
Od 1. listopada cijena boravka za jedno dijete u vukovarskim vrtićima iznosit će 95 eura, za drugo 71,25 eura dok će boravak djece za treće i svako slijedeće dijete biti besplatan. Još neke ranjive skupine imat će umanjenu cijenu vrtića ili će vrtić i za njih biti besplatan, dodao je Pavliček.
„Građani Vukovara znaju da sam i u izbornoj kampanji govorio da ću se ponašati transparentno i da ću ih o svemu izvješćivati. Pokazujemo to i ovim primjerom. Neće više biti nikakvih megalomanskih projekata koji su nepotrebni i preskupi nego ćemo se pružiti onoliko koliko se možemo pokriti", rekao je Pavliček.
Na konferenciji za novinare su i ravnateljice vrtića Vukovar 1. i Vukovar 2., Mirjana Kulić i Marina Latinović, podržale uvođenje plaćanje dječjih vrtića kao i predstavnica zaposlenih Kristina Zorić Beslama.
Moglo se čuti i kako su 'u vrijeme dok je vrtić za roditelje bio besplatan zaposlenici od svojih plaća izdvajali kako bi kupili mini wash, plastelin'.
