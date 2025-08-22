Od listopada roditelji u Vukovaru ponovno plaćaju vrtić, evo i cijene

"Procjena je kako se za potrebe besplatnih dječjih vrtića u Vukovaru godišnje mora osigurati oko 4,6 milijuna eura. Treba znati - kako je izvorni prihod Vukovara oko 16 milijuna eura - da je to nekih 30 posto proračuna. Ako bi zadržali tu mjeru vrlo brzo bi grad doveli u financijski stečaj što bi imalo nesagledive posljedice za projekte koji su u realizaciji kao i za budućnost Vukovara“, rekao je Pavliček.