Pavliček objasnio zašto ukida besplatne vrtiće u Vukovaru

Domovinski pokret (DP) Vukovara jučer je na konferenciji za novinare pozvao gradske vijećnike da na slijedećoj sjednici Gradskog vijeća ne ukidaju odluku o besplatnim dječjim vrtićima za svu djecu iz Vukovara, naglasivši da u gradskom proračunu postoje osigurana sredstva da vrtići i dalje budu besplatni za djecu iz Vukovara. Poručili su da se razlika novca može pronaći preraspodjelom u gradskom proračunu. Gradska vijećnika DP-a Kristina Kuraja rekla je kako je gradonačelnik Pavliček u svojoj izbornoj kampanji govorio da će sve ono što je dobro, ostati i dalje na snazi, a sada donosi odluku o ukidanju besplatnih vrtića.