Weekend.18: Hejteri, stereotipi i predrasude, novinarske zvijezde, šest festivala, jedan nezaboravan doživljaj

"AI.Weekend je prošle godine doživio sjajan start, ali ono što smo pripremili za ovo izdanje nadamo se nadilazi visoko postavljena očekivanja za ovu godinu. Danas nitko ne može ignorirati AI, a mi želimo pokazati kako može biti saveznik u poslovanju kroz konkretne primjere, ali i prikazati često prenapuhane mitove. Dovodimo vodeće investitore, osnivače uspješnih startupa i stručnjake koji oblikuju AI ekosustav kroz raznorazne industrije kako bismo otvorili iskrene razgovore o potencijalnoj bliskoj budućnosti umjetne inteligencije. Doznat ćete kakve se svjetske priče stvaraju u Hrvatskoj, ali i što misle iskusni investitori od Silicijske Doline do Singapura. Umjetna inteligencija nije samo tehnologija, to je pitanje odgovornosti i vizije, a Rovinj je pravo mjesto za takve rasprave“, naglasio je Nikola Pavešić, direktor AI.Weekenda.