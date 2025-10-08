Za predsjednika Vrhovnog suda zasad stigla samo jedna nevažeća prijava

''Iako je rok za prijave istekao u ponedjeljak u ponoć, očekujemo da bi idućih dana mogle pristići prijave poslane poštom. Nakon toga ćemo u petak oko podneva pristigle kandidatura proslijediti Uredu predsjednika Republike, koje ćemo objaviti i na našim mrežnim stranicama'', precizirao je Milković.