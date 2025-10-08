Hrvatska dobila opomenu Bruxellesa

Komisija smatra da hrvatski zakon krši pravila EU-a zabranjujući odvjetničkim tvrtkama iz EU-a osnivanje podružnica, dok hrvatske odvjetničke tvrtke to mogu u ostalim članicama. Hrvatski zakon dopušta odvjetnicima da rade samo u jednoj odvjetničkoj tvrtki i nameće pretjerano visoke i neizravno diskriminirajuće pristojbe za registraciju pri odvjetničkoj komori te postavlja nerazmjerna ograničenja za komercijalne komunikacije.