Za vikend se očekuju velike gužve, policija: "Isplanirajte putovanje"

Gušći promet očekuje se i na cesti D-8 iz smjera Splita pa policija poziva sudionike da na vrijeme planiraju svoja putovanja i poštuju prometne propise.



"Također, preporučujemo da se građani neposredno pred putovanje o stanju na graničnim prijelazima informiraju putem službene stranice HAK-a na kojoj se nalaze ažurirane informacije i pregled stanja na graničnim prijelazima putem kamera.

